Terremoto scuote l’Emilia-Romagna, tanta paura da Bologna a Modena e fino in Toscana | DATI e MAPPE

Tanta paura oggi, 3 maggio, in Emilia-Romagna, ma anche in Toscana, per un terremoto che ha scosso l’area alle 05:08. L’INGV riporta infatti un sisma magnitudo ML 3.8, avvenuto a 2 km Est da Alto Reno Terme (BO), con ipocentro ad una profondità di 55 km. L’epicentro è stato localizzato, inoltre, a 25 km da Pistoia, 31 km da Prato, 47 km da Bologna, 47 km da Firenze, 53 km da Lucca, 55 km da Modena, 67 km da Reggio Emilia, 90 km da Parma.

Il sisma è stato nettamente avvertito dalla popolazione di Modena, Bologna, Firenze, Carpi, Pistoia, Carrara, Sassuolo, Fiorano Modenese, Parma e Montechiarugolo (dati servizio INGV “Hai Sentito il Terremoto”). Non risultano al momento danni a persone o cose.

