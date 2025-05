Terremoto, paura a Roma nella notte: scossa a San Cesareo | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Paura nella notte di oggi, 8 maggio 2025, per un terremoto con epicentro in provincia di Roma, nettamente avvertito dalla popolazione. L’INGV riporta infatti un sisma magnitudo ML 2.9, avvenuto a 3 km Sud/Est da San Cesareo. L’evento è stato registrato alle 03:42, con ipocentro ad una profondità di 10 km. Il terremoto è stato avvertito a Roma, Frascati, Ciampino, Rocca Priora, Grottaferrata, Monte Compati, Colonna, Velletri, Monte Porzio Catone e Lariano (dati servizio INGV “Hai Sentito il Terremoto”), ma non risultano danni a persone o cose.