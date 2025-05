Terremoto Perù, forte scossa registrata nella zona di San Pedro | DATI

MeteoWeb

Un forte terremoto di magnitudo 6.0 ha colpito oggi la zona di San Pedro, in Perù, alle 12:22 ora italiana (05:22 ora locale). Secondo i dati preliminari diffusi dai principali centri sismologici internazionali, l’ipocentro è stato localizzato a una profondità di 92 chilometri. L’epicentro è situato nella regione meridionale del paese, in una zona sismicamente attiva, interessata frequentemente da terremoti. La scossa è stata avvertita distintamente in altre località del sud del Perù. Le autorità peruviane stanno monitorando la situazione per escludere eventuali repliche significative.