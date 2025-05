Terremoto nel Tirreno Meridionale: segnalata una scossa | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 è stata registrata oggi, domenica 11 maggio 2025, alle ore 18:04 nel Mar Tirreno Meridionale. L’evento sismico, localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), ha avuto origine a una profondità significativa, un aspetto che contraddistingue molti terremoti in quest’area. L’area del Tirreno Meridionale è nota per la sua attività sismica. Eventi di questo tipo, anche se di lieve entità, vengono costantemente monitorati dagli esperti per comprendere meglio l’evoluzione geologica della regione.