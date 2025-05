Terremoto in Trentino, scossa avvertita anche in Veneto | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Terremoto in Trentino nella notte. L’INGV riporta una sisma magnitudo ML 2.6, avvenuto a 1 km Sud/Est da Vallarsa (TN), alle 01:35, ad una profondità di 10 km. Il sisma, localizzato a 33 km a Sud di Trento, è stato avvertito anche in Veneto: è stato riportato a Rovereto, Ala, Recoaro Terme, Valdagno, Cornedo Vicentino, Posina, Altissimo, Valli del Pasubio, Mori e Volano (dati servizio INGV “Hai Sentito il Terremoto”). Non si segnalano danni a persone o cose.