Tesla smentisce le voci su un cambio di CEO: Musk resta al comando

Tesla ha respinto con forza le indiscrezioni pubblicate dal Wall Street Journal, secondo cui il consiglio di amministrazione starebbe cercando un nuovo CEO per sostituire Elon Musk. Secondo quotidiano statunitense Tesla avrebbe contattato diverse società di recruiting per avviare una ricerca formale del prossimo amministratore delegato, complici il calo delle vendite e il crescente malcontento degli investitori per le molteplici attività di Musk, incluso il suo impegno nel Dipartimento per l’Efficienza Governativa (Doge) e il ruolo di consigliere della Casa Bianca.

La replica dell’azienda è arrivata con decisione. “Questo è assolutamente falso – ha scritto su X Robyn Denholm, presidente di Tesla – L’amministratore delegato è Elon Musk e il consiglio ha piena fiducia nella sua capacità di continuare a portare avanti l’entusiasmante piano di crescita che ci attende”.

Anche Musk ha reagito duramente, accusando il Wall Street Journal di “estrema violazione dell’etica” giornalistica per aver pubblicato “un articolo deliberatamente falso” che avrebbe ignorato la smentita preventiva del board. Per ora, dunque, Musk resta saldo al timone di Tesla, nonostante le pressioni e i dubbi crescenti sul suo impegno esclusivo verso l’azienda.

