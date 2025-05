Torino e Piemonte si vestono di verde: oltre 150 eventi per il Festival dedicato al futuro con le piante

MeteoWeb

Prende il via il Festival del Verde con un programma diffuso, di tre settimane, dedicato al tema “Il futuro con le piante” che, dal 5 al 25 maggio, mette in connessione Torino e i comuni della prima cintura spingendosi fino a Cuneo. Venti giorni di appuntamenti all’insegna del verde per un Festival che cresce con oltre 150 iniziative dedicate al mondo vegetale in tutte le sue declinazioni. Si inizia con il ‘Festival del Verde Edu’: una settimana, dal 5 all’11 maggio, in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche educative della Città di Torino, interamente dedicata ad attività̀ laboratoriali ed eventi divulgativi per avvicinare i più piccoli al mondo del verde cittadino. Gli appuntamenti si svolgeranno sia all’interno di orti e giardini scolastici di Torino e dell’area metropolitana che negli spazi delle associazioni e dei musei civici, tra cui il Museo A come Ambiente, il Museo Regionale di Scienze Naturali, la GAM – Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea, il Castello di Miradolo – Fondazione Cosso e il MAO – Museo di Arte Orientale. La settimana dedicata all’educazione termina il 10 maggio con una festa finale che si terrà nella Piazza Verde di Nuvola Lavazza, in collaborazione con il Museo Lavazza, dove saranno proposti laboratori e visite gratuiti.

Il programma

Si entra nel vivo del Festival del Verde il 10 e 11 maggio con il primo weekend di Verde Svelato, l’appuntamento che invita il pubblico alla scoperta dei ‘giardini segreti’ della città. L’edizione 2025, in programma durante i tre fine settimana del Festival, apre le porte degli spazi verdi più esclusivi e affascinanti di Torino e dintorni, con oltre 30 location da esplorare, grazie ad aperture eccezionali con visite guidate e audioguide.

Dalle residenze storiche agli orti urbani, dai cortili privati ai giardini più semplici fino a quelli progettati da grandi architetti e designer, la seconda edizione di Verde Svelato accompagna il pubblico attraverso luoghi raramente accessibili, o ancora poco conosciuti, in cui arte e botanica si incontrano, per un viaggio alla scoperta dei verdi ‘tesori nascosti’ della città.

A partire dalla riapertura in anteprima, dopo più di cinquant’anni, del Gran Serraglio della Galleria Umberto I, grazie all’ambizioso progetto del nuovo bistrot culturale Ramo d’Oro. È in questo ‘braccio’ finora inaccessibile di uno dei passages più iconici di Torino, che si terrà la presentazione della nuova edizione del catalogo di Verde Svelato, in programma sabato 10 alle ore 18, ricco di aneddoti, dettagli e curiosità suoi luoghi privati che aprono le loro porte al pubblico. Nel corso della serata ci sarà anche spazio per riflettere sul rapporto tra arte e natura nella mostra personale di Marta Caproni “Zoè”, a cura di Tommaso Merz, realizzata nell’ambito del Festival del Verde e promossa da Ramo d’Oro.

Tra gli appuntamenti più esclusivi e affascinanti del programma, anche la visita gratuita al Vivaio Comunale (Str. alla Manifattura Tabacchi, 32), che riapre in occasione del Festival del Verde dopo un lungo periodo di chiusura. Una giornata dedicata alla natura, alla comunità e al futuro, per passeggiare nel luogo in cui un tempo crescevano le piante che popolano la città, accompagnati da chi ogni giorno se ne prende cura. Durante la visita sarà possibile inoltre conoscere in anteprima il progetto di vivaio sociale, pensato come spazio aperto e condiviso, dove natura e persone potranno incontrarsi e crescere insieme.

Per la prima volta sarà inoltre possibile addentrarsi tra i profumi e i colori di Fior di Rovo, in strada del Campagnino 46 a Torino, tra la collezione di rose e l’affascinante giardino. Mille metri quadri di spazio verde coltivato con un approccio rispettoso della natura che invita a una riflessione profonda sulla relazione tra l’uomo, l’ambiente e l’arte del giardinaggio.

Nel programma di Verde Svelato, oltre a location private quali Casa Luzi, Casa Biscaretti e progetti innovativi come il Ranch urbano e la Casetta tra gli alberi, non mancherà l’occasione di riscoprire alcune straordinarie ville del territorio dal grande passato storico, come la seicentesca Villa D’Agliè, appartenuta al duca Carlo Emanuele I. Il suo elegante giardino – inserito nell’elenco ufficiale dei giardini storici e di interesse botanico della Regione Piemonte – fu oggetto nel 1958 di un intervento di recupero e valorizzazione a cura di Russel Page (1906-1985), noto paesaggista britannico a cui sarà dedicata la presentazione della più recente edizione illustrata del suo celebre libro del 1962, dal titolo “L’educazione di un giardiniere” (Allemandi, 2024). Un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati di botanica, che si terrà sabato 10 maggio alle ore 17, con Raimonda Lanza di Trabia.

Per accedere a Verde Svelato è necessario acquistare uno dei tre kit disponibili – Bianco, Giallo e Verde – e ritirarlo presso l’infopoint ospitato al Vivaio di Torino Spazio Pubblico in via Perrone, 7bis/A a Torino (dal 5 al 10 maggio, dalle ore 10:00 alle 14:00 e dalle ore 16:00 alle 18:30). Ogni kit comprende la mappa con il programma delle attività e un braccialetto personale, che dovrà essere indossato per entrare nei giardini del festival. Inoltre, nei kit giallo e verde è incluso il catalogo di Verde Svelato per lasciarsi incantare dal fascino di una Torino green, tutta da esplorare. Un’edizione da collezione per chi ama il verde, tra storie, immagini e racconti.

Dopo il weekend torinese, le visite nei giardini segreti continuano il 25 maggio nella città di Moncalieri, tra ville storiche e parchi aperti in via del tutto eccezionale come Vigna Bogino, Casa Argo e Casa Elementi oltre a tante altre location a cui si potrà accedere gratuitamente acquistando uno dei tre kit del Festival. Un’occasione unica per esplorare ancora più luoghi nascosti, tra residenze storiche, orti segreti e parchi privati con un solo kit.

Il Festival del Verde di Torino e area metropolitana, il cui maggior sostenitore è la Fondazione Compagnia di San Paolo, è un progetto a cura di FLOR e Orticola del Piemonte a cui hanno aderito i comuni di Torino, Chieri, Collegno, Cuneo, Moncalieri, Nichelino, Pino Torinese, Rivalta di Torino, Rivoli, San Mauro Torinese e Settimo Torinese. L’edizione 2025 ha ricevuto anche il patrocinio dell’Università degli Studi di Torino.

