Torino, seduta scientifica dell’Accademia di Medicina: focus su immunodeficienze congenite e nuove terapie

Venerdì 23 maggio alle ore 21 l’Accademia di Medicina di Torino terrà una seduta scientifica sia in presenza, in via Po 18, sia con modalità webinar, dal titolo “Immunodeficienze congenite, nuove entità e nuove terapie”. Dopo l’introduzione di Ugo Ramenghi, Professore di Pediatria, Università di Torino e socio dell’Accademia di Medicina, interverranno Francesco Licciardi e Davide Montin, Dirigenti medici dell’Immuno-Reumatologia, Pediatria specialistica Universitaria, Ospedale Infantile Regina Margherita, Città della salute e della Scienza. Le immunodeficienze primitive sono uno degli ambiti medici in più rapida evoluzione. Se 30 anni fa, il termine “immunodeficienza” era sinonimo di bambini privi di difese immunitarie e quindi destinati a infezioni invasive mortali, oggi il panorama delle immunodeficienze primitive si è ampliato enormemente grazie alla scoperta delle patologie autoinfiammatorie monogeniche e delle immunodeficienze dovute a scarso controllo di un singolo gruppo di patogeni (micobatteri, Herpesviridae).

L’aumento esponenziale delle patologie note (si è passati da 30 a oltre 500) è stato accompagnato, nella maggior parte dei casi, da una approfondita comprensione dei meccanismi patogenetici, che ha permesso di identificare un numero sempre maggiore di terapie mirate di successo. Tuttavia, rimangono sfide significative, quali l’interpretazione dei dati genetici, l’assenza di studi funzionali e diagnostici standardizzati per molte delle nuove patologie e la difficoltà di effettuare studi su ampie casistiche, vista la rarità di molte di queste patologie.