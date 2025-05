Tornado o Landspout? Cosa è successo davvero a Landiona, nel novarese?

MeteoWeb

Un raro quanto spettacolare fenomeno atmosferico ha colpito nella giornata di ieri il territorio di Landiona, in provincia di Novara. Si tratta con ogni probabilità di un tornado di tipo “landspout”, una particolare forma di tromba d’aria che, sebbene meno distruttiva dei suoi “cugini” più noti, è in grado di generare raffiche di vento superiori ai 100 km/h e causare danni anche significativi.

Il fenomeno osservato a Landiona: cosa sappiamo

Secondo quanto emerso dalle prime testimonianze e analisi meteo, un funnel cloud — ovvero una nube ad imbuto — si sarebbe formato nel corso di un temporale e avrebbe toccato il suolo per circa 30 secondi, configurandosi come una tromba d’aria di tipo landspout. La conferma ufficiale della natura tornadica dell’evento arriverà solo con l’analisi approfondita dei danni su vegetazione e strutture, ma le condizioni atmosferiche e le dinamiche osservate sul campo puntano chiaramente verso questa ipotesi.

Cosa distingue un landspout da un tornado classico?

Il termine landspout, coniato negli Stati Uniti, si riferisce a una categoria specifica di tornado che si differenzia per modalità di formazione, intensità e durata. A differenza dei tornado generati da supercelle — ovvero temporali molto organizzati con rotazioni interne dette mesocicloni — i landspout nascono in contesti più disordinati, senza il supporto di una struttura ciclonica ben definita.

La loro origine è legata a forti convergenze di vento al suolo, che in presenza di temporali in fase di sviluppo possono dar luogo a un vortice verticale, “stirato” verso l’alto dalla corrente ascensionale. Il risultato è una colonna d’aria visibile, spesso sottile e semi-trasparente, che può raggiungere il suolo e provocare danni localizzati.

Come si forma un landspout?

La genesi di un landspout è legata alla presenza di aria calda e umida che alimenta l’instabilità atmosferica. In prossimità della base di un temporale in crescita, l’interazione tra correnti ascendenti (inflow) e discendenti (outflow) può produrre vortici orizzontali nei bassi strati. Quando questi vengono risucchiati nella corrente ascensionale, si verticalizzano, originando l’imbuto visibile.

A differenza dei tornado mesociclonici, i landspout non presentano segnali premonitori evidenti come le wall cloud (nubi a muro) o un updraft rotante, rendendoli difficili da individuare con anticipo, anche tramite radar meteorologici.

Aspetto, durata e impatto

I landspout sono generalmente meno appariscenti ma non per questo innocui. La loro struttura è snella, talvolta quasi trasparente, e la base del vortice può avere un diametro di appena 50-150 metri. Il loro ciclo di vita è spesso breve — raramente supera i 15 minuti — ma durante quel lasso di tempo possono sviluppare venti sufficienti a sradicare alberi, danneggiare tetti e sollevare oggetti leggeri.

La loro intensità rientra solitamente nei primi gradi della Scala Enhanced Fujita (fino a EF2), ma non va sottovalutata: anche una breve landspout può lasciare il segno sul territorio attraversato.

Tornado in Italia: una realtà sottostimata?

Molti non sanno che l’Italia è un territorio relativamente esposto a fenomeni tornadici, sebbene nella maggior parte dei casi si tratti proprio di landspout. Questi eventi sono comuni soprattutto nelle pianure e nelle aree collinari, dove le condizioni di convergenza al suolo si manifestano con una certa frequenza durante la stagione calda. I tornado mesociclonici, molto più rari, richiedono una combinazione di fattori atmosferici meno frequente alle nostre latitudini.

Differenze chiave tra landspout e tornado mesociclonici

Caratteristica Landspout Tornado mesociclonico Modalità di formazione Senza mesociclone, da convergenze al suolo Associato a supercelle e mesocicloni Intensità tipica Fino a EF2 (moderata) Da EF2 a EF5 (molto intensa) Durata media Inferiore ai 15 minuti Può superare un’ora Aspetto visivo Snello, semi-trasparente Più massiccio, spesso con wall cloud Rilevabilità radar Difficile Più semplice, grazie a strutture riconoscibili Presenza in Italia Comune Rara

Perché è importante riconoscere un landspout

Comprendere questi fenomeni è fondamentale per la prevenzione e la gestione del rischio meteorologico. Anche se meno devastanti rispetto ai grandi tornado statunitensi, i landspout rappresentano una minaccia concreta per l’agricoltura, le abitazioni rurali e le infrastrutture leggere. Il caso di Landiona ci ricorda come anche brevi eventi atmosferici possano avere conseguenze rilevanti e meritino attenzione da parte della comunità scientifica, dei meteorologi e della protezione civile.

Informazione e preparazione

La tromba d’aria di tipo landspout osservata a Landiona rappresenta un esempio concreto di come anche in Italia possano manifestarsi fenomeni tornadici di rilievo. Monitorare e studiare questi eventi è essenziale per aumentare la consapevolezza pubblica e migliorare i sistemi di allerta precoce. In un contesto climatico sempre più variabile, essere informati è il primo passo per restare al sicuro.