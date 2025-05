Tracce di cannabis: Haribo ritira “Happy Cola” nei Paesi Bassi

MeteoWeb

Haribo ha ritirato le caramelle “Happy Cola” nei Paesi Bassi dopo il rilevamento di tracce di cannabis in 3 confezioni. Diversi consumatori, inclusi bambini, hanno segnalato sintomi come vertigini dopo il consumo. L’Autorità olandese per la sicurezza alimentare (NVWA) ha ordinato il richiamo completo per precauzione. Haribo, dopo aver consultato la NVWA, ha emesso un avviso di sicurezza.