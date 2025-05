Tragedia a Caltagirone, incendio in una casa di riposo: muore una donna, sul posto i Vigili del Fuoco

MeteoWeb

Tragedia nel pomeriggio in una casa di riposo a Caltagirone, nel catanese, dove è morta una donna di 68 anni, non autosufficiente. La Procura ha aperto una inchiesta. Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco del locale Distaccamento, un funzionario e gli agenti della Polizia di Stato per le consuete operazioni.