Tragedia della Marmolada, a Palermo il 7 maggio la proiezione del documentario

MeteoWeb

Nel primo pomeriggio di domenica 3 luglio 2022, un pezzo del ghiacciaio della Marmolada si stacca e scivola verso valle ad una velocità di 300 km/h, trascinando con sé tutto ciò che incontra lungo il suo cammino, lasciandosi alle spalle 11 vittime, 8 feriti ed uno squarcio enorme. Il documentario, “MARMOLADA 03.07.22”, in proiezione a Palermo il 7 maggio, ore 20:45, al cinema Lux, realizzato da Cineblend in collaborazione con il Club Alpino Italiano (CAI) e con il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), è una dedica a chi quel giorno perse la vita nella tragedia e a tutti i soccorritori che si prodigarono per aiutare e recuperare sopravvissuti e non.

Il film sarà presentato da Piergiorgio Vidi, istruttore nazionale del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) nonché uno dei soccorritori che è intervenuto durante la tragedia della Marmolada. A conclusione del film si svolgerà un breve intervento dello stesso Vidi, del presidente Regionale del Soccorso Alpino Siciliano, Leonardo La Pica e del presidente della sezione di Palermo del Club Alpino Italiano, Nicola Restuccia in materia di sicurezza in montagna.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.