Il tramonto siciliano conquista la NASA: scatto surreale diventa la FOTO del giorno

Un tramonto siciliano diventa arte scientifica: la NASA ha scelto come “Astronomy Picture of the Day” uno scatto surreale di Marcella Giulia Pace, realizzato a Ragusa il 7 maggio 2025. Nell’immagine, il Sole blu appare perfettamente allineato con la chiesa barocca dell’Ecce Homo, creando un’illusione ottica suggestiva. Il disco solare, fotografato con un filtro speciale e successivamente manipolato nei colori, genera un’afterimage, sfruttando l’adattamento dei fotorecettori oculari. Più che una semplice fotografia, è un esperimento visivo che invita lo spettatore a fissarla nella mente anche dopo averla vista, come suggerisce la NASA. L’autrice, insegnante e appassionata di fenomeni ottici, è già nota all’ente spaziale, con 15 sue opere precedentemente selezionate. Le sue foto, pubblicate anche da riviste come National Geographic, confermano il valore di una ricerca che unisce scienza, arte e percezione visiva. Un altro riconoscimento alla potenza evocativa del cielo siciliano.