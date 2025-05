Travolti dalla valanga in Svizzera: le vittime sono due giovani amici lombardi

MeteoWeb

È una 29enne di Cesano Maderno (Monza e Brianza) una delle vittime delle due valanghe di sabato 17 maggio in Svizzera. Giorgia Rota, 30 anni ancora da compiere, è una dei due italiani sorpresi dalla valanga che si è staccata dal massiccio dell’Alphubel, nella regione di Täsch, nel Cantone Vallese. L’altro è l’amico con cui stava facendo la scalata: Alessandro abitava a Lacchiarella, nel Milanese. Grande sportiva, amante dei viaggi, la 29enne era una scialpinista esperta.

I genitori di Giorgia hanno appreso della tragedia ieri dai Carabinieri. Questa mattina sono partiti per la Svizzera per l’identificazione formale della salma.

Incredulità e sgomento in città, dove Giorgia era cresciuta. Il sindaco Gianpiero Bocca, avvisato della tragedia alle 13 di ieri dalle Forze dell’ordine, ha tenuto il massimo riserbo fino a quando oggi la notizia del dramma è diventata di dominio pubblico. Il primo cittadino si stringe alla famiglia: “è l’ennesima tragedia che colpisce la nostra comunità in una settimana da dimenticare. Il mio pensiero e la mia vicinanza alla famiglia di Giorgia in questo momento di immenso dolore per una perdita senza senso“.

Il cordoglio del Comune di Lacchiarella

Anche il sindaco di Lacchiarella, Antonella Violi, ha manifestato il cordoglio con un messaggio sui social: “è con grande dolore che apprendiamo della scomparsa di un nostro giovane concittadino nella tragedia avvenuta sabato in Svizzera sull’Alphubel. L’altra vittima è una giovane donna di Cesano Maderno. Non ci sono parole che possono alleviare il dolore di queste famiglie. Due giovani vite spezzate dalla forza e dall’impeto della natura. L’Amministrazione comunale si stringe forte, con affetto, intorno alle famiglie di Alessandro e di Giorgia. Le persone che sono state non saranno dimenticate. La morte è stata inattesa e rapida lasciando un grande vuoto nelle persone che li hanno amati. Ma più forte della morte è l’amore”.