Trovato il corpo di Aziz Ziriat: l’alpinista inglese scomparso cinque mesi fa

E’ stata trovata, dopo cinque mesi, la salma di Aziz Ziriat, alpinista inglese di 36 anni disperso dallo scorso primo gennaio sull’Adamello, in Trentino, come riporta il portale news del quotidiano “Il T”. L’inglese era partito per un’escursione assieme all’amico Samuel Harris. L’allarme fu lanciato solo dopo il loro mancato rientro in patria. Il corpo di Harris fu trovato pochi giorni dopo sotto una valanga. Solo ora con lo scioglimento della neve in quota, il corpo è stato individuato.