Montagna, trovato l’uomo disperso in Valsessera: portato in ospedale

È stato individuato e tratto in salvo l’uomo disperso nella zona dell’alta Valsessera, in provincia di Vercelli, nel tratto del torrente tra la diga del Piancone e la centrale idroelettrica. Dopo ore di ricerche iniziate nella mattinata, è stato l’elicottero ‘Drago’ dei Vigili del Fuoco a individuarlo dall’alto. Una volta localizzato, i soccorritori lo hanno caricato a bordo con il verricello e lo hanno trasportato in sicurezza fino alla piazzola di atterraggio di Trivero, dove ad attenderlo c’erano i medici del 118. In ambulanza, è stato poi trasportato in ospedale. Non sono ancora note le sue condizioni di salute.

