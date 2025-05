Trump accolto nel Golfo con la suggestiva “danza dei capelli”: omaggio femminile tra grazia e tradizione | VIDEO

MeteoWeb

Durante la recente visita di Donald Trump per la tappa del suo tour di 3 giorni nel Golfo, l’accoglienza riservata ha incluso un tocco autentico di cultura locale: la suggestiva esibizione della danza tradizionale femminile. Questa antica danza rappresenta uno dei simboli più raffinati dell’ospitalità araba e viene spesso eseguita in onore di ospiti illustri e in contesti solenni. In segno di benvenuto, un gruppo di donne vestite con lunghi abiti bianchi, ha eseguito la danza con movimenti dolci e ondeggianti, accompagnati da una musica ritmica tipica della tradizione del Golfo.

Il fulcro della performance è stato, come da consuetudine, il “gioco dei capelli”: le danzatrici, con i capelli sciolti, li hanno fatti ruotare e ondeggiare con movimenti sincronizzati della testa, creando un effetto visivo ipnotico e carico di grazia. La scelta di proporre la danza durante l’accoglienza ufficiale non è casuale: si tratta di un gesto che comunica rispetto, onore e ammirazione verso l’ospite. La presenza di Trump ha dato così occasione di mostrare al mondo la raffinatezza e la forza identitaria delle tradizioni femminili del Golfo.