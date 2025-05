Trump annuncia che taglierà i prezzi dei farmaci del 59%

MeteoWeb

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che taglierà i prezzi dei farmaci da prescrizione del 59%, ma non ha fornito ulteriori dettagli sul suo piano per abbassare i costi dei medicinali in vista di un evento sulla salute alla Casa Bianca previsto oggi. “I prezzi dei farmaci saranno ridotti del 59%“, ha scritto Trump a caratteri cubitali sui suoi social. Trump in precedenza ha annunciato che avrebbe firmato un ordine esecutivo per abbassare i prezzi dei farmaci.