Trump avverte Putin: “sta giocando col fuoco”, Medvedev replica con scenari inquietanti sulla guerra mondiale

“Ciò che Vladimir Putin non capisce è che se non fosse stato per me, alla Russia sarebbero già successe un sacco di cose brutte, e intendo davvero brutte. Sta giocando col fuoco!”. E’ l’avvertimento di Donald Trump al leader del Cremlino su Truth. Immediata è arrivata risposta del vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitri Medvedev su X. “Riguardo alle parole di Trump su Putin che ‘gioca col fuoco’ e sulle ‘cose davvero brutte’ che stanno accadendo in Russia. Io conosco solo una cosa davvero brutta: la Terza guerra mondiale. Spero che Trump comprenda questo!”.