Trump lancia il Golden Dome: tecnologia spaziale per difendere gli USA anche dallo Spazio | DETTAGLI

Questa sera alla Casa Bianca, Donald Trump ha annunciato ufficialmente il progetto del Golden Dome, uno dei più ambiziosi sviluppi nella storia della difesa statunitense. Si tratta di un sistema di difesa anti-missilistico ad alta tecnologia, ispirato al celebre Iron Dome israeliano, ma potenziato per affrontare le sfide del XXI secolo, comprese le minacce balistiche provenienti dallo Spazio. L’iniziativa, presentata nello Studio Ovale dallo stesso presidente Trump, è destinata a rimodellare profondamente il paradigma della sicurezza nazionale e a ridefinire gli equilibri geopolitici globali.

Tecnologia del Golden Dome: oltre l’atmosfera terrestre

Il progetto si basa su una rete avanzata di intercettori spaziali supportati da centinaia di satelliti che avranno il compito di rilevare, tracciare e neutralizzare vettori missilistici in arrivo da potenziali nemici. Questa architettura di difesa multidimensionale mira a fornire una copertura globale, ben oltre le capacità tradizionali di difesa aerea. A differenza dell’Iron Dome, pensato per neutralizzare razzi a corto raggio, il Golden Dome sarà progettato per intercettare anche missili balistici intercontinentali (ICBM) e, teoricamente, persino armi ipersoniche lanciate dallo spazio orbitale.

A dirigere il programma sarà il generale Michael Guetlein della United States Space Force, un profilo di alto livello con esperienza strategica nello sviluppo di tecnologie spaziali avanzate. Questo sottolinea la natura duale – militare e tecnologico-industriale – dell’iniziativa, che punta a integrare capacità di difesa satellitare, intelligenza artificiale e machine learning per l’identificazione precoce delle minacce.

Un’impresa interamente “Made in USA”

Trump ha ribadito che il Golden Dome sarà un sistema interamente “made in USA“, coinvolgendo le più avanzate realtà industriali del Paese. In pole position per l’aggiudicazione dei contratti figurano SpaceX, Palantir e Anduril – aziende con un know-how consolidato nei settori aerospaziale, della difesa e dell’analisi dei big data.

Il coinvolgimento diretto di Elon Musk, attraverso SpaceX, ha suscitato non poche perplessità da parte dell’opposizione democratica. Alcuni membri del Congresso esprimono timori legati alla trasparenza dei processi di gara e alla concentrazione di potere tecnologico in mani private, benché l’expertise accumulata da queste aziende rappresenti un asset chiave per il successo del progetto.

Aspetti economici e sostenibilità del progetto

Sul piano finanziario, il Golden Dome si presenta come un’impresa titanica. L’investimento iniziale annunciato è pari a 25 miliardi di dollari, da finanziare tramite una maxi-legge fiscale e di spesa che deve ancora ottenere l’approvazione del Congresso. Le stime del costo complessivo oscillano: l’agenzia ANSA parla di un possibile esborso finale di 500 miliardi di dollari, mentre fonti di Agenzia Nova riportano una previsione più contenuta, pari a 175 miliardi.

In ogni caso, l’entità dell’investimento ha innescato frizioni interne al Partito Repubblicano, soprattutto tra le frange più conservatrici, preoccupate per l’impatto sui conti pubblici. In particolare, alcuni legislatori temono che l’espansione delle spese per la difesa comporti tagli significativi a programmi di welfare come il Medicare, con possibili ripercussioni negative sull’elettorato.

Geopolitica della difesa: il coinvolgimento del Canada

Il progetto ha già iniziato ad attirare l’attenzione internazionale. Il Canada ha espresso ufficialmente interesse a far parte dell’iniziativa. Secondo quanto dichiarato da Trump, Ottawa avrebbe contattato le autorità statunitensi per valutare una possibile integrazione nel Golden Dome. Il presidente ha commentato: “Vogliono la nostra protezione, e come al solito li aiuteremo”.

L’eventuale adesione canadese apre scenari di cooperazione transfrontaliera sulla difesa aerea nordamericana, rafforzando l’asse strategico USA-Canada. In parallelo, l’ingresso di Paesi alleati potrebbe contribuire a dividere i costi e a costruire una rete integrata di difesa continentale che supera le logiche tradizionali della NATO.

Il Golden Dome, quindi, si configura come un’iniziativa senza precedenti nella storia della sicurezza nazionale statunitense. Fondato su tecnologie emergenti come la difesa spaziale, i sistemi di intelligenza artificiale e le reti satellitari autonome, il progetto rappresenta al contempo una promessa di protezione e un enorme banco di prova economico, tecnologico e politico.

Il suo esito, tuttavia, è ancora incerto. La manovra legislativa che dovrebbe finanziarlo deve superare ostacoli interni al Congresso e resistenze bipartisan. Ma qualora si concretizzasse, il Golden Dome potrebbe non solo mutare radicalmente la postura difensiva degli Stati Uniti, ma anche ridefinire la geopolitica delle orbite terrestri, proiettando la difesa statunitense in una nuova era: quella della guerra orbitale.