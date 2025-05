Trump minaccia dazi del 25% su Apple se non produce negli USA

MeteoWeb

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato di imporre dazi “almeno del 25%” ad Apple se l’azienda non produrrà i suoi iPhone negli Stati Uniti. “Ho informato da tempo Tim Cook di Apple che mi aspetto che gli iPhone venduti negli Stati Uniti siano fabbricati e costruiti negli Stati Uniti, non in India o altrove. In caso contrario, Apple dovrà pagare dazi di almeno il 25% negli Stati Uniti”, ha scritto Trump sulla sua piattaforma Truth Social. Immediato calo dei titoli di Apple a Wall Street: -4% nelle contrattazioni che precedono l’apertura del mercato.

Cook aveva annunciato che la maggior parte degli iPhone venduti negli USA sarà presto prodotta in India, per evitare le tariffe statunitensi sui beni cinesi. Il Financial Times aveva già riportato che Apple prevede di produrre in India oltre 60 milioni di iPhone venduti annualmente negli USA entro il prossimo anno. Foxconn, fornitore chiave di Apple, sta investendo 1,5 miliardi di dollari per espandere la produzione in India, incluso un impianto per moduli display vicino a Chennai.