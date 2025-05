Trump minaccia dazi al 50% all’Ue dall’1 giugno

MeteoWeb

Donald Trump raccomanda dazi del 50% sull’Unione Europea a partire dall’1 giugno. Lo afferma il Presidente USA sul suo social Truth. “È molto difficile avere a che fare con l’Unione Europea, formata con l’obiettivo di approfittarsi degli Stati Uniti sul commercio“, afferma Trump, sottolineando che le “nostre discussioni” con l’Ue “non stanno andando da nessuna parte“. “Le sue potenti barriere commerciali, le imposte sull’Iva, le ridicole sanzioni aziendali, le barriere commerciali non monetarie, le manipolazioni monetarie, le cause legali ingiuste e ingiustificate contro le aziende americane e altro ancora hanno portato a un deficit commerciale con gli Stati Uniti di oltre 250.000.000 di dollari l’anno, una cifra totalmente inaccettabile. Le discussioni con l’Ue non portano a nulla!“, scrive Trump.

Immediata la reazione negativa dei mercati azionari: Milano cede oltre tre punti percentuali, Parigi è in calo del 2,7% e Francoforte del 2,5%. In ribasso di oltre un punto percentuale anche Londra.