Trump firma ordini esecutivi per aumentare l’energia nucleare: “abbiamo bisogno di elettricità”

Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha firmato ordini esecutivi sull‘energia nucleare per rilanciare la leadership americana, tra cui la riduzione dei processi normativi su questa tecnologia. “È sicura. La tecnologia ha fatto molta strada in termini di sicurezza e costi”, ha detto il Presidente. “Abbiamo bisogno di elettricità“, ha aggiunto, facendo eco al segretario alla difesa Pete Hegseth che, accanto a lui, ha messo in evidenza come l’energia nucleare può alimentare l’intelligenza artificiale.

Secondo quanto riportato da Nbc News, quattro dei 5 provvedimenti riguardano direttamente il nucleare: puntano a riformare i processi di ricerca e sviluppo del Dipartimento dell’Energia, semplificare l’iter autorizzativo della Nuclear Regulatory Commission, agevolare la costruzione di reattori su terreni federali e rilanciare l’industria nucleare nazionale. Il quinto ordine stabilisce nuovi standard scientifici per gli enti di ricerca federali, che dovranno basarsi su criteri di “riproducibilità, trasparenza e falsificabilità“, secondo quanto riferito da un alto funzionario della Casa Bianca. Michael Kratsios, direttore dell’Ufficio per la Scienza e la Tecnologia, ha commentato che le misure “assicureranno la forza e la leadership globale degli Stati Uniti in ambito scientifico”.