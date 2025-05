Trump preannuncia dazi anche contro i film stranieri

MeteoWeb

Il presidente USA Donald Trump intende imporre dazi del 100% all’industria cinematografica straniera. Secondo il tycoon Hollywood è stata “devastata” da registi e studios statunitensi che lavorano all’estero. “Autorizzo il Dipartimento del Commercio e il Rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti ad avviare immediatamente il processo per l’istituzione di una tariffa del 100% su tutti i film che arrivano nel nostro Paese e che sono prodotti in paesi stranieri“, ha scritto Trump su Truth. “Vogliamo film realizzati in America, di nuovo!“, ha aggiunto. “L’industria cinematografica americana sta morendo molto rapidamente. Altri Paesi stanno offrendo ogni sorta di incentivo per attirare i nostri registi e i nostri studios“, ha scritto Trump. “Hollywood, e molte altre aree all’interno degli Stati Uniti, sono state devastate”, ha aggiunto il presidente, sostenendo che si tratta di una minaccia alla sicurezza nazionale. Trump non ha specificato le implicazioni per l’industria cinematografica o le modalità esatte di applicazione dei dazi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.