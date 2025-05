Trump sospende i dazi all’UE fino a luglio, poi attacca Putin: “è impazzito”

MeteoWeb

Il presidente USA Donald Trump ha annunciato una proroga della sospensione dei dazi del 50% per l’UE fino al 9 luglio, accogliendo la richiesta del presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. La decisione, che sposta la scadenza inizialmente prevista per l’1 giugno, è arrivata dopo una “telefonata molto cordiale” tra i due leader, come dichiarato dallo stesso Trump ai giornalisti prima di imbarcarsi sull’Air Force One.

I tema negoziali “si riuniranno rapidamente per vedere se si può trovare una soluzione”, ha spiegato il presidente americano, segnalando una possibile distensione nelle relazioni commerciali transatlantiche.

Il nucleare iraniano

Trump ha anche fornito aggiornamenti positivi sui negoziati sul nucleare con l’Iran, definendo “molto, molto buoni” i colloqui dopo il quinto round di trattative. “Abbiamo fatto progressi concreti, seri”, ha dichiarato, lasciando intendere che potrebbero esserci sviluppi favorevoli in tempi brevi.

Attacco a Putin: “è impazzito”

Nel frattempo, il presidente americano è tornato a usare toni durissimi contro Vladimir Putin. In un post pubblicato su Truth Social, Trump ha affermato: “Ho sempre avuto un ottimo rapporto con Vladimir Putin, ma gli è successo qualcosa. È completamente impazzito! Sta uccidendo inutilmente moltissime persone, e non parlo solo di soldati. Missili e droni vengono lanciati contro le città ucraine, senza alcun motivo”.

Trump ha ribadito la sua convinzione che Putin ambisca al controllo totale dell’Ucraina, avvertendo che tale intento “potrebbe portare alla caduta della Russia”.

Critiche anche a Zelensky

Non è mancata nemmeno una stoccata al presidente ucraino Volodymyr Zelensky, accusato da Trump di alimentare le tensioni: “Il presidente Zelensky non sta facendo un favore al suo Paese parlando in quel modo. Tutto ciò che esce dalla sua bocca causa problemi, non mi piace, ed è meglio che la smetta”.

Infine, il presidente ha nuovamente ribadito che la guerra in Ucraina “non sarebbe mai iniziata” se lui fosse stato alla guida degli Stati Uniti: “Questa è la guerra di Zelensky, Putin e Biden, non di ‘Trump’. Io sto solo cercando di spegnere gli orribili incendi appiccati da una grave incompetenza e dall’odio”.