Trump versione Star Wars: la Casa Bianca celebra il 4 maggio con un’immagine AI del presidente

Dopo Trump Papa, ecco Trump versione Guerre Stellari. Il profilo X della Casa Bianca rilancia e propone una nuova immagine del presidente degli Stati Uniti realizzata con l’intelligenza artificiale. Dopo la foto di Trump come Pontefice, a pochi giorni dall’inizio del Conclave, la Casa Bianca sforna per il 4 maggio – lo Star Wars Day – la versione di Trump in tema Guerre Stellari. Il presidente, con muscoli improbabili, brandisce una spada laser con le bandiere degli Stati Uniti e due aquile calve alle sue spalle.

“Buon 4 maggio a tutti, compresi i pazzi della sinistra radicale che stanno lottando con tutte le loro forze per riportare nella nostra galassia assassini, signori della droga, detenuti pericolosi e i ben noti membri della gang MS-13. Non siete l’Alleanza Ribelle, siete l’Impero”, si legge nel messaggio.

