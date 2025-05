Turchia, quasi pronto il primo reattore della centrale nucleare di Akkuyu: test energetici entro fine anno

MeteoWeb

La Turchia prevede di terminare a breve la costruzione del primo reattore della centrale nucleare di Akkuyu e di iniziare i test di produzione di energia entro la fine dell’anno. Lo ha dichiarato il presidente turco, Recep Payyip Erdogan. “La costruzione del primo reattore della centrale nucleare di Akkuyu sarà presto completata. Abbiamo completato l’assemblaggio della turbina del primo reattore. È stato compiuto un passo importante, con la rotazione dell’albero della turbina avvenuta con successo. Inizieremo la produzione di prova e forniremo la prima elettricità da Akkuyu alla fine di quest’anno”, ha spiegato Erdogan durante un vertice sulle risorse naturali ad Istanbul.

Secondo il leader turco, l’impianto dovrebbe raggiungere la sua capacità progettata nel 2028, una volta completata la costruzione dei restanti reattori: “dopo la messa in servizio della centrale e di tutti i suoi componenti, le nostre importazioni di gas saranno ridotte di 7 miliardi di metri cubi all’anno. Ciò equivale a 2,5 miliardi di dollari”. La centrale nucleare di Akkuyu è la prima centrale nucleare in costruzione in Turchia. Il progetto comprende 4 unità di potenza dotate di reattori VVER di terza generazione e superiori di progettazione russa. La capacità di ciascuna unità sarà di 1.200 MW. La centrale nucleare di Akkuyu è il primo progetto nel settore nucleare globale e può essere implementato secondo il modello Build-Own-Operate.

