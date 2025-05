Tuttofood: si parte con mercati globali, riso e cultura del bere italiano

MeteoWeb

Il cibo Made in Italy alla sfida dei dazi USA, ma anche il suo ruolo di traino per il turismo, per l’economia e per la valorizzazione del territorio: sono questi i temi al centro dell’inaugurazione di Tuttofood, in programma da domani alla Fiera di Milano Rho.

Coldiretti sarà presente nel Padiglione 14 – Stand C07 con esposizioni, incontri e momenti di approfondimento a partire dalle ore 10 di lunedì 5 maggio. L’agroalimentare italiano sarà raccontato in tutte le sue dimensioni – produttiva, culturale e strategica – attraverso una serie di iniziative aperte al pubblico, alle imprese e alle istituzioni.

Tra gli appuntamenti principali della giornata di lunedì, alle 13.15 si terrà l’incontro “Celebriamo insieme l’anno del riso italiano”. Un’occasione per valorizzare una delle colture simbolo dell’agricoltura nazionale. In un anno dedicato al riso italiano, rappresentanti del settore, istituzioni e mondo produttivo si confronteranno sulle sfide e le opportunità di una filiera chiave per il futuro sostenibile del Made in Italy. L’incontro, che sarà moderato dal giornalista Attilio Barbieri, vedrà la partecipazione oltre che del presidente e del segretario generale di Coldiretti Ettore Prandini e Vincenzo Gesmundo, anche di Cristina Brizzolari, Presidente Coldiretti Piemonte e Roberto Magnaghi, Direttore Generale Ente Nazionale Risi. Dovrebbe essere previsto anche un intervento del ministro dell’agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida.

Alle 14:30, Coldiretti presenterà, alla presenza del ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, la campagna “Bevi consapevole” in collaborazione con Fipe e Filiera Italia. Iniziativa dedicata al consumo responsabile delle bevande alcoliche, nel segno della qualità, della tradizione mediterranea e del rispetto delle regole. Un progetto che coinvolge agricoltura, ristorazione e mondo istituzionale e che vedrà la partecipazione anche di Roberto Calugi, Direttore Generale Fipe e Dominga Cotarella, presidente Terranostra.

Alle 15 importante confronto dal titolo “Usa-Cina-Giappone: nuovi scenari per l’eccellenza del made in italy agroalimentare”. Sarà un momento di confronto internazionale sulle prospettive dell’export agroalimentare italiano nei grandi mercati globali. In un contesto segnato dalla questione dei dazi e dalla necessità di garantire la reciprocità negli scambi, diplomatici, imprenditori e rappresentanti istituzionali dialogheranno sul futuro del Made in Italy moderati da Luigi Scordamaglia, Ad di Filiera Italia. A parlarne (alcuni degli ospiti saranno videocollegati) insieme a Vincenzo Gesmundo ed Ettore Prandini, saranno Massimo Ambrosetti, Ambasciatore italiano nella Repubblica Popolare Cinese, Mario Vattani, Commissario Generale per l’Italia a Expo 2025 Osaka, Mariangela Zappia, Ambasciatrice italiana negli Stati Uniti, Renzo Cotarella, Agronomo, enologo e Amministratore Delegato della Marchesi Antinori S.p.a, Giampiero Calzolari, Presidente di Granarolo S.p.A., Alessandro Squeri, DG Steriltom srl.

