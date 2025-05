UAP: a Torino un congresso con scienziati di fama mondiale

MeteoWeb

“Grandi scienziati di livello mondiale, relazioneranno a Torino, alcuni in presenza, altri in video, anche streaming, sabato 24 maggio 2025, dalle ore 10,00, alle 19,00, con pausa pranzo, in un congresso che si preannuncia storico. L’argomento è la ricerca e lo studio scientifico degli uap, o Unidentified Aerial Phenomena, di cui l’America intera ne parla, da nord a sud e, dove, tutti i media dedicano ampio spazio al fenomeno, con dibattiti e servizi speciali”. E’ quanto si legge in una nota del Centro Ufologico Mediterraneo.

“L’intensificarsi degli avvenimenti, ha spinto importanti professori universitari a studiare approfonditamente questi velivoli dalle prestazioni aerodinamiche avveniristiche: Prof. Corrado Malanga Chimico, già docente presso l’Università di Pisa (Italia); Prof. Kevin Knuth, Docente di Fisica all’Università di Albany, nell’Advisory Board di SOL Foundation (USA); Dott.ssa Beatriz Villaroel, Astronoma, ricercatrice presso il Nordic Institute for Theoretical Physics (Svezia); Prof. Jack Sarfatti, Fisico teorico, consulente del Progetto Stargate della CIA (USA); Dott. Andrea Lani, membro AIAA, Ingegnere aerospaziale, capo ricerca ed “experiencer” (Belgio); Dott.ssa Maura Mindrila, direttrice strategica di Fondazione SOL (Spagna). L’appuntamento è presso il Teatro San Giuseppe, in via Andrea Doria n.18. Il pubblico in sala, potrà porre domande agli scienziati. Data la prevedibile grande affluenza, si consiglia di recarsi con congruo anticipo presso la sala congressi”, conclude il comunicato.