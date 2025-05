Uccise un’orsa: 81enne condannato a 4 mesi di carcere

MeteoWeb

Era andato a caccia di cinghiali in un parco naturale del Mont Valier, nei Pirenei francesi, e quando si era trovato davanti a un’orsa non aveva esitato a spararle, uccidendola. Oggi un tribunale francese lo ha condannato a quattro mesi di carcere con la condizionale perché l’animale apparteneva a una specie protetta e per giunta si trovava in un parco naturale.

Il cacciatore, 81enne, ha detto di non aver avuto altra scelta che aprire il fuoco perché l’orsa lo aveva attaccato, ma l’episodio aveva suscitato aspre critiche da parte delle associazioni ambientaliste che si erano costituite parte civile e che hanno ottenuto da lui e da altri 15 imputati il pagamento di 60.000 euro.

Durante il processo a Foix, nel sud della Francia, l’accusa ha affermato che l’imputato e altri 15 cacciatori non avrebbero dovuto trovarsi nella riserva naturale del Mont Valier e a nulla sono servite le ragioni portate dall’avvocato difensore Charles Lagier che aveva sostenuto che tutti avrebbero dovuto essere assolti e che l’orso era stato ucciso perché “non c’era scelta”.