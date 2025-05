Ucraina: il parlamento approva accordo sui minerali con gli USA

MeteoWeb

Il parlamento ucraino ha ratificato l’accordo sui minerali con gli Stati Uniti. L’intesa per l’istituzione del Fondo di investimento per la ricostruzione americano-ucraino è stata approvata con 338 voti. Il parlamento unicamerale ucraino, la Verkhovna Rada, ha esaminato l’accordo sullo sfruttamento delle risorse naturali del Paese, firmato dopo settimane di difficili trattative e lo scontro in diretta mondiale alla Casa Bianca fra Volodymyr Zelensky e Donald Trump.

Il documento riguarda l’estrazione di minerali, petrolio e gas in Ucraina, ma, sebbene non preveda garanzie di sicurezza per Kiev, l’Ucraina spera che possa aprire la strada a ulteriori aiuti militari da parte degli Stati Uniti. Contrariamente a quanto inizialmente voluto da Donald Trump, il documento non prevede di conteggiare come debito dell’Ucraina nei confronti degli Stati Uniti gli aiuti americani concessi dal suo predecessore Joe Biden dall’inizio dell’invasione nel 2022.