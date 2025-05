Ucraina, il viaggio dei leader Ue verso Kiev e il mistero del sacchettino bianco: la teoria sui social | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Sabato 10 maggio, il Presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Friedrich Merz e i Primi Ministri britannico e polacco Keir Starmer e Donald Tusk hanno incontrato a Kiev il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky. I leader europei si sono recati in Ucraina per confermare il proprio sostegno a Kiev e chiedere a Mosca un “cessate il fuoco completo” di 30 giorni. Ma oltre al carattere politico della visita, un altro aspetto ha scatenato teorie sui social. In particolare, gli utenti dei social network si sono soffermati sulle immagini che ritraggono i quattro leader europei a bordo del treno che li porta a Kiev. Secondo la teoria che circola sui social, a bordo di quel treno vi sarebbe stata anche cocaina.

Secondo il video che circola sui social, alla vista dei giornalisti il Presidente francese Emmanuel Macron avrebbe nascosto in fretta un piccolo sacchettino bianco mentre il cancelliere tedesco Friedrich Mertz avrebbe afferrato nervosamente un oggetto in miniatura, simile a uno strumento usato per tagliare la cocaina. Tutto ciò sarebbe accaduto sotto lo sguardo dei giornalisti. Le immagini stanno facendo il giro dei social, alimentando il mistero su cosa possa essere davvero successo.