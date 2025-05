Ucraina, von der Leyen valuta sanzioni contro Nord Stream 2 se la Russia non accetta il cessate il fuoco

MeteoWeb

Il Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen sta seriamente prendendo in considerazione sanzioni contro il gasdotto Nord Stream 2 se la Russia non accetterà un cessate il fuoco di 30 giorni in Ucraina. Lo ha confermato ai giornalisti la portavoce della Commissione, Paula Pinho. Alla domanda su quali opzioni avrebbe avuto l’Europa se il Cremlino avesse respinto la richiesta di cessate il fuoco, Pinho ha spiegato che una possibilità era già stata suggerita sabato 10 maggio da Ursula von der Leyen. Nel corso di una videoconferenza con i capi di Stato e di governo di Germania, Francia, Polonia e Gran Bretagna durante la sua visita in Ucraina, il Presidente della Commissione “ha sollevato la possibilità di sanzioni contro il consorzio Nord Stream 2“, ha affermato la portavoce.

Il Wall Street Journal aveva precedentemente riferito che von der Leyen ne aveva già parlato con il cancelliere Friedrich Merz. Secondo il quotidiano statunitense, lo scorso 9 maggio a Bruxelles il Presidente della Commissione europea avrebbe discusso delle possibili sanzioni dell’UE contro il Nord Stream 2 durante un incontro con Merz. Come riporta il WSJ, citando funzionari dell’UE, un simile provvedimento verrebbe adottato indipendentemente da un nuovo pacchetto di sanzioni dell’UE. Potrebbe entrare in vigore se la Russia rifiutasse o violasse il cessate il fuoco proposto.

Passaggio indipendente dal divieto di fornitura di gas

La scorsa settimana, la Commissione Europea ha illustrato i suoi piani per un divieto totale sulle forniture di gas dalla Russia nei prossimi anni. Secondo quanto dichiarato, la Commissione intende proporre due fasi per raggiungere questo obiettivo: entro la fine dell’anno in corso, l’autorità intende vietare gli acquisti di gas a breve termine sul cosiddetto mercato spot e le aziende non dovranno più stipulare nuovi contratti. Entro la fine del 2027 al più tardi, non fluirà più gas dalla Russia all’UE.

“Mentre i funzionari dell’UE hanno affermato che avrebbero mantenuto il divieto sulle forniture di gas indipendentemente da un accordo di pace, negli ultimi mesi si è ipotizzato che l’Unione potrebbe allentare il divieto se la Russia accettasse un equo accordo di pace per l’Ucraina”, continua il Wall Street Journal.

La Germania ha bloccato il progetto del gasdotto Nord Stream 2 nel Mar Baltico due giorni prima dell’invasione russa dell’Ucraina, dopo che il Presidente Vladimir Putin ha riconosciuto ufficialmente le regioni separatiste di Donetsk e Luhansk. L’allora cancelliere Olaf Scholz sospese quindi la certificazione e il processo di approvazione. Poco dopo, l’allora Presidente degli Stati Uniti Joe Biden annunciò: “ho dato ordine alla mia amministrazione di imporre sanzioni contro Nord Stream 2 e i suoi dirigenti senior”. Aveva già avvertito: “se la Russia invade, il Nord Stream 2 non esisterà più. Porremo fine a tutto questo”.

Gli attacchi al Nord Stream

In un attacco del settembre 2022, i due gasdotti Nord Stream 1 e 2 sono stati danneggiati. Per molto tempo, sono circolate varie speculazioni sugli autori e sugli ideatori dell’attacco. Secondo la ricerca del giornalista investigativo Seymour Hersh, l’attacco fu ordinato dal governo degli Stati Uniti con il supporto della Norvegia.

Importanti giornalisti tedeschi sospettano che dietro gli attacchi ci siano i servizi segreti ucraini. A metà agosto 2024, tuttavia, la leadership ucraina ha respinto un articolo del Wall Street Journal secondo cui il sabotaggio sarebbe stato approvato dai più alti livelli del governo di Kiev, definendolo “una sciocchezza“.

Trump sul sabotaggio del Nord Stream: “molti sanno chi lo ha fatto saltare”

La scorsa settimana, il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha escluso un’indagine sul sabotaggio per identificarne i veri autori. “Se lo chiedessi a certe persone, probabilmente potrei dirtelo, senza dover sprecare un sacco di soldi in un’indagine“, ha detto Trump scherzando. “Penso che molte persone sappiano chi l’ha fatto saltare in aria, ma in origine sono stato io a farlo perché non volevo che venisse ricostruito“, ha aggiunto. Già l’anno scorso, durante la campagna elettorale per le presidenziali, Trump aveva dichiarato che la Russia non aveva fatto esplodere i gasdotti Nord Stream, ipotizzando al contempo che gli USA potessero essere coinvolti nel sabotaggio.