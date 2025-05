Ue: “in Italia eventi climatici estremi in aumento del 500%”

MeteoWeb

“Fermare e invertire il degrado della natura è una delle grandi sfide del nostro tempo. In pochi decenni, la fauna selvatica è diminuita del 70% in Europa. Lo scioglimento dei ghiacciai potrebbe impedire la fornitura di cibo e acqua a 2 miliardi di persone. Già oggi l’Europa è il continente che si riscalda più rapidamente al mondo. La Spagna ha raggiunto il 74% di desertificazione e l’Italia ha visto aumentare gli eventi meteorologici estremi di quasi il 500% nell’ultimo decennio. Qui in Germania l’anno è iniziato con una straordinaria mancanza di pioggia che fa temere gli agricoltori per i raccolti. Questo si ripercuote sempre di più sui nostri cittadini e sulle nostre imprese in modo significativo”. Lo ha dichiarato il Commissario europeo all’Ambiente, Jessika Roswall, nel suo intervento al Global Solutions Summit 2025, a Berlino.

“Gli agricoltori – aggiunge – vedono i raccolti ridursi a causa della mancanza di impollinatori. Le comunità locali sono tagliate fuori dall’approvvigionamento idrico. Le centrali elettriche e la navigazione interna sono interrotte a causa del prosciugamento dei fiumi. Abbiamo bisogno di ripensare radicalmente il rapporto tra la nostra economia e il mondo naturale”.

“Non potrebbe esserci un momento più importante per tutti noi per agire, innovare, rafforzare i legami e i progetti comuni tra chi è disposto a collaborare. Intendiamo cogliere il momento. Abbiamo tracciato un percorso per rilanciare la nostra competitività basato sulla decarbonizzazione, sulla resilienza economica e ambientale e sulla cooperazione internazionale, piuttosto che contro questi valori. Ma anche noi dobbiamo innovare ed essere aperti a nuove idee. E dobbiamo semplificare le cose dove è possibile“, ha aggiunto.

