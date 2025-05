L’Ufficio Europeo dei Brevetti celebra 10 visionari con il Premio Giovani Inventori

MeteoWeb

L’Ufficio Europeo dei brevetti (EPO) annuncia una nuova era per il Premio Giovani inventori, che segna la prima edizione come evento indipendente. Istituita nel 2022, questa iniziativa faceva in precedenza parte dell’European Inventor Award, che dal 2006 rappresenta un pilastro nel riconoscimento dell’innovazione. A partire da quest’anno, i due eventi si alterneranno su base annuale.

Dare forza agli innovatori di domani

Il Premio giovani inventori celebra individui e team di età non superiore ai 30 anni per le loro innovazioni rivoluzionarie che riguardano gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite. Oggi i dieci vincitori, noti come Tomorrow Shapers, sono stati annunciati. Selezionati tra oltre 450 candidati, questi innovatori sono stati riconosciuti per il loro contributo nell’affrontare le sfide globali più urgenti.

La cerimonia del 2025: una celebrazione dell’innovazione

I tomorrow shapers del 2025 si riuniranno a Reykjavik, in Islanda, il 18 giugno. Durante la cerimonia, tre iniziative riceveranno premi speciali:

World Builders: Riconosce gli innovatori che lavorano per un futuro sostenibile garantendo l’accesso a risorse essenziali come acqua, energia e infrastrutture sostenibili. Il loro lavoro promuove soluzioni di economia circolare che favoriscono la prosperità riducendo l’impatto ambientale (SDGs 6, 7, 9, 11, 12, 17).

Community Healers: Celebra individui o team che forniscono soluzioni per la sicurezza alimentare, l'istruzione, l'assistenza sanitaria e condizioni di lavoro eque. Il loro lavoro garantisce pari opportunità e combatte la discriminazione (SDGs 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 16, 17).

Nature Guardians: Dedicato a iniziative che proteggono gli ecosistemi e la biodiversità, affrontando i cambiamenti climatici, la salute degli oceani e la conservazione della fauna selvatica. Questo lavoro mira a prevenire i danni ambientali e a ripristinare l'equilibrio naturale (SDGs 13, 14, 15, 17).

Premi e riconoscimenti

Ogni premiato riceverà 5.000 euro, mentre i tre vincitori dei premi speciali riceveranno altri 15.000 euro. Il vincitore a scelta del pubblico, selezionato attraverso una votazione pubblica online, riceverà altri 5.000 euro. La cerimonia sarà trasmessa in livestreaming dall’Islanda il 18 giugno 2025, consentendo a un pubblico globale di partecipare alla celebrazione di questi giovani innovatori.