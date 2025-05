Ultraleggero precipita nel Bolognese, gravi i passeggeri

MeteoWeb

Due persone sono rimaste gravemente ferite in seguito alla caduta di un ultraleggero avvenuta ieri mattina nelle campagne di San Pietro in Casale, in provincia di Bologna. L’incidente è avvenuto poco dopo il decollo dal Reno Air Club di Argelato. A bordo del velivolo c’erano un pilota 73enne di Casalecchio di Reno e un passeggero 43enne di Castel San Pietro. Il pilota, in condizioni più critiche, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore di Bologna, mentre l’altro occupante è stato ricoverato al Bufalini di Cesena. Entrambi sono stati soccorsi con l’elicottero del 118.

Lo schianto è avvenuto intorno alle 11 nella frazione di Massumatico. Secondo le prime ipotesi, l’ultraleggero potrebbe aver subito un guasto che ha reso necessario un tentativo di atterraggio di emergenza, conclusosi però con la caduta del mezzo, che si è ribaltato e ha preso fuoco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e i sanitari del 118. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.