Una moneta celebra l’Amerigo Vespucci: innovazione e omaggio al mare

La Zecca italiana ha creato una moneta unica per celebrare la conclusione del tour mondiale della nave scuola Amerigo Vespucci. Il design innovativo prevede una moneta a forma di ciambella che accoglie al centro una seconda moneta bimetallica, simile alle comuni monete da 2 euro. Entrambe raffigurano la storica nave della Marina Militare, simbolo d’eccellenza italiana. Questa creazione unisce ingegno, design e spirito patriottico. Dopo il tutto esaurito in prevendita, la moneta sarà nuovamente disponibile da venerdì 9 maggio, giorno ufficiale di emissione. Un’occasione imperdibile per collezionisti e amanti del mare.