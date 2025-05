UNIMONT presenta il Libro Bianco sulla Montagna: innovazione e strategie per lo sviluppo sostenibile delle aree alpine

MeteoWeb

Il 22 maggio a Sondrio, UNIMONT – Polo alpino dell’Università degli Studi di Milano – è stato protagonista di due momenti distinti, offrendo il proprio contributo scientifico e la propria esperienza territoriale alla costruzione di una nuova visione per lo sviluppo sostenibile delle aree montane. Nel pomeriggio, nell’ambito dell’iniziativa “Valtellina Smart Land”, parte integrante del progetto Smart Land Italia Connections promosso da Energia Media, la Prof.ssa Anna Giorgi, responsabile del Polo UNIMONT, è intervenuta per aprire la sessione dedicata all’innovazione tecnologica e ai servizi di pubblica utilità. Il suo intervento ha evidenziato il ruolo strategico della formazione, della ricerca applicata e della cooperazione territoriale per lo sviluppo dei territori montani.

A seguire, nella prestigiosa cornice della Sala dei Balli di Palazzo Sertoli, si è tenuta la presentazione ufficiale del Libro Bianco sulla Montagna, il rapporto di ricerca realizzato da UNIMONT su incarico del Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Durante l’evento – organizzato da Le Village by CA delle Alpi e patrocinato dal Comune e dalla Provincia di Sondrio – sono intervenuti il Sindaco del Comune di Sondrio Marco Scaramellini, Umberto Colli (Crédit Agricole Italia) ed Elena Plos (Direttrice e Sindaco Le Village by CA delle Alpi).

Il rapporto, illustrato nel corso dell’incontro dalla Prof.ssa Giorgi, fornisce un’analisi approfondita, regione per regione, delle caratteristiche ambientali, socioeconomiche e istituzionali delle aree montane italiane, mettendo in luce criticità e potenzialità. Uno strumento strategico per delineare visioni di sviluppo sostenibile e costruire politiche mirate, capaci di rispondere alle esigenze reali delle comunità alpine.