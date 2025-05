UNIMONT e Università Tecnica Georgiana insieme per le montagne

MeteoWeb

Dal 12 al 16 maggio 2025, il Polo UNIMONT dell’Università degli Studi di Milano ha ospitato una delegazione della Georgian Technical University (GTU) di Tbilisi, nell’ambito di un progetto di capacity building promosso dalla GTU e sostenuto dal Governo georgiano. L’iniziativa mira alla creazione di nuovi corsi di laurea internazionali dedicati allo sviluppo sostenibile delle aree montane. Nel corso della settimana, i docenti georgiani hanno potuto approfondire l’esperienza del Polo UNIMONT, riconosciuto come modello di eccellenza per la valorizzazione dei territori montani: dalle visite ai laboratori e agli spazi didattici, all’esplorazione del territorio, con tappe significative come il Parco Nazionale dello Stelvio, il Giardino Botanico di Bormio e la Centrale Idroelettrica di Edolo.

Numerosi i momenti di confronto e dialogo: dall’incontro con il Consorzio Pontedilegno-Tonale e i rappresentanti degli studenti UNIMONT, alle attività di valorizzazione della filiera del Mais Nero Spinoso. La delegazione ha inoltre visitato alcune realtà produttive e culturali del territorio camuno, tra cui la cantina Monchieri e la Riserva Naturale delle Incisioni Rupestri di Ceto, Cimbergo e Paspardo.

La visita si è conclusa oggi, venerdì 16 maggio, presso il Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali (DISAA) dell’Università Statale di Milano, con un incontro alla presenza della Prorettrice delegata all’Internazionalizzazione, Prof.ssa Paola Catenaccio, dei docenti del Dipartimento e dei direttori dei dipartimenti che compongono il Centro di Ricerca Ge.S.Di.Mont, attivo presso il Polo UNIMONT. L’incontro ha rappresentato un’importante occasione per approfondire possibili sinergie future nei campi della ricerca e della didattica, rafforzando la cooperazione internazionale a sostegno dello sviluppo sostenibile delle aree montane.