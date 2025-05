Uova: perché si rompono meno quando colpiscono sul lato? Sfatato un mito 

MeteoWeb

Nel cuore delle aule scolastiche di tutto il mondo, l’”Egg Drop Challenge” è una sfida didattica tanto semplice quanto iconica: progettare un sistema per far cadere un uovo da una certa altezza senza romperlo. Ma un nuovo studio pubblicato su Communications Physics ha sfatato un mito radicato sia nella didattica che nella divulgazione scientifica popolare: l’idea che l’uovo sia più resistente se colpisce il suolo in verticale. In realtà, le uova resistono meglio agli urti quando impattano sul lato, e non con una delle due estremità rivolte verso il basso. Lo dimostrano esperimenti accurati e simulazioni numeriche realizzati da un team del MIT, che ha frantumato oltre 200 uova per chiarire un equivoco semantico e meccanico: confondere “rigidità” con “resistenza alla rottura”.

Esperimenti controllati: quando il buon senso inganna

I ricercatori guidati da Tal Cohen hanno effettuato 180 test di caduta, lasciando cadere uova da altezze di 8, 9 e 10 mm. L’obiettivo: verificare l’effetto dell’orientamento sull’esito dell’urto. Il risultato è sorprendente:

Oltre il 50% delle uova lasciate cadere in verticale da 8 mm si è rotto.

Meno del 10% delle uova lasciate cadere orizzontalmente si è rotto alla stessa altezza.

.A questa fase è seguita un’analisi tramite compressione statica: 60 uova sono state schiacciate lentamente, sia in verticale che in orizzontale, per misurare forza, spostamento e capacità di assorbire energia.

La differenza chiave: energia assorbita prima della rottura

Il dato più rilevante emerso dagli esperimenti riguarda l’energia assorbita al momento della frattura. Se la forza massima sostenibile da un uovo prima di rompersi (circa 45–46 N) è simile in entrambe le configurazioni, è la deformabilità a fare la differenza:

Le uova compresse orizzontalmente si deformano di più (0,213 mm in media) prima di rompersi rispetto a quelle compresse verticalmente (0,161 mm).

Questo significa che, in termini di “toughness” (tenacità), le uova orizzontali assorbono circa il 30% di energia in più.

.In parole semplici: sono più flessibili e meno inclini a rompersi in questa configurazione.

Perché crediamo il contrario? L’effetto “architettura”

Il mito dell’uovo più resistente in verticale affonda le sue radici nell’analogia con le architetture ad arco, come cupole e ponti, che funzionano bene sotto carichi verticali. Ma applicare questo principio a un oggetto elastico e fragile come un uovo si è rivelato fuorviante. In effetti, le uova sono più rigide in verticale – si deformano meno sotto compressione – ma non più resistenti. E questo equivoco è diffuso anche tra divulgatori e strumenti AI, come dimostrato da una revisione dei contenuti scientifici popolari effettuata dagli autori (inclusi ChatGPT e Perplexity.ai), che tendono a perpetuare la stessa narrazione errata.

Simulazioni numeriche e implicazioni ingegneristiche

Le simulazioni al computer, realizzate con modelli 3D del guscio e del tuorlo, hanno confermato sperimentalmente che:

La rigidità verticale non comporta una maggiore capacità di assorbire energia.

L’orientamento orizzontale consente al guscio di distribuire meglio le tensioni, evitando concentrazioni critiche che portano alla frattura.

Queste conclusioni non si limitano a un esperimento da aula scolastica. Possono informare la progettazione di strutture reali, come involucri protettivi, caschi, gusci bio-ispirati e materiali ingegnerizzati per l’assorbimento degli urti.

Lo studio sottolinea come una errata interpretazione linguistica e concettuale – confondere rigidità con resistenza o tenacità – abbia portato a decenni di disinformazione anche in contesti educativi. “Le uova non devono essere rigide, ma tenaci per resistere a una caduta”, scrivono gli autori. Un insegnamento importante, non solo per chi partecipa all’”Egg Drop Challenge” ma anche per scienziati e ingegneri: la comprensione corretta delle proprietà meccaniche è essenziale per progettare oggetti resistenti e sicuri.