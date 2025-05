Urso al centro spaziale di Andøya, avamposto UE nell’Artico

MeteoWeb

Nell’ambito della sua missione istituzionale in Norvegia, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy e Autorità delegata alle Politiche Spaziali e Aerospaziali, Sen. Adolfo Urso, ha visitato lo Spazioporto di Andoya e il relativo Centro spaziale, insieme all’omologa norvegese, il Ministro del Commercio e dell’Industria del Regno di Norvegia, Cecilie Terese Myrseth. Lo Spazioporto di Andøya, avamposto europeo nell’Artico, rappresenta una delle infrastrutture strategiche più rilevanti per le attività spaziali europee, sia in ambito civile che militare. “L’Europa deve rafforzare la propria presenza nello Spazio attraverso alleanze industriali solide, strategiche e complementari tra Stati membri e Paesi partner. La cooperazione con la Norvegia e il sito di Andøya rappresentano un’opportunità concreta per consolidare l’autonomia europea nel settore dei lanciatori e sviluppare sinergie tra le nostre imprese”, ha dichiarato il Ministro Urso. “L’Italia continuerà a investire e a sostenere una visione integrata del comparto spaziale, in linea con i programmi europei come IRIS 2, promuovendo al contempo l’utilizzo condiviso di infrastrutture strategiche come Andoya”.

Assieme al Ministro Urso anche il Vice Ministro degli Affari Esteri, Edmondo Cirielli, e il Presidente dell’Agenzia spaziale Italiana (ASI), Teodoro Valente. La visita si inserisce nel solco della collaborazione già avviata tra Italia e Norvegia, confermata dalla missione ASI dello scorso giugno, che ha visto la partecipazione di aziende ed enti italiani del settore spaziale, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente le opportunità di cooperazione tra i due Paesi in ambito aerospaziale.