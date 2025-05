USA, accordo governo-Boeing per incidenti del 737 Max

MeteoWeb

Il governo americano e Boeing hanno raggiunto un accordo per mettere fine ai procedimenti penali contro il costruttore aeronautico, legati a due incidenti mortali del suo aereo 737 Max, avvenuti nel 2018 e nel 2019, in cui persero la vita 346 persone. Questo accordo rappresenta uno sviluppo importante per il gruppo di Arlington, in Virginia, che, in attesa dell’approvazione da parte di un giudice federale del Texas, eviterà un processo la cui apertura era prevista per il 23 giugno. Boeing ha accettato di versare, tra risarcimenti e investimenti in programma di sicurezza, più di un miliardo di dollari.

In base all'”accordo di principio”, ancora in fase di finalizzazione, Boeing pagherebbe e investirebbe oltre 1,1 miliardi di dollari, inclusi ulteriori 445 milioni di dollari per le famiglie delle vittime dell’incidente. In cambio, il Dipartimento di Giustizia archivierebbe l’accusa di frode nel procedimento penale contro l’azienda.

Molti parenti dei passeggeri deceduti negli incidenti, avvenuti al largo delle coste indonesiane e in Etiopia a meno di cinque mesi di distanza tra il 2018 e il 2019, hanno trascorso anni a chiedere un processo pubblico, l’incriminazione di ex funzionari dell’azienda e sanzioni pecuniarie più severe per Boeing. “Sebbene il Dipartimento di Giustizia abbia proposto una multa e un risarcimento economico alle famiglie delle vittime, le famiglie che rappresento sostengono che sia più importante per Boeing essere ritenuta responsabile nei confronti del pubblico”, ha dichiarato all’inizio di questa settimana Paul Cassell, avvocato di molte delle famiglie coinvolte nella vicenda.

Boeing è stata accusata di aver ingannato la Federal Aviation Administration su alcuni aspetti del 737 Max prima che l’agenzia certificasse l’aereo per il volo. Boeing non ha informato le compagnie aeree e i piloti di un nuovo sistema software, chiamato MCAS, che poteva abbassare il muso dell’aereo senza alcun input da parte dei piloti se un sensore rilevava un potenziale stallo aerodinamico.

I Max si sono schiantati dopo che una lettura errata del sensore ha spinto il muso verso il basso e i piloti non sono stati in grado di riprendere il controllo. Dopo il secondo incidente, i Max sono rimasti a terra in tutto il mondo finché l’azienda non ha riprogettato il MCAS per renderlo meno potente e per utilizzare i segnali provenienti da due sensori, non solo da uno.

Boeing ha evitato il procedimento penale nel 2021 raggiungendo un accordo da 2,5 miliardi di dollari con il Dipartimento di Giustizia, che includeva una precedente multa di 243,6 milioni di dollari. Un anno fa, i pubblici ministeri hanno affermato che Boeing aveva violato i termini dell’accordo del 2021 non avendo apportato le modifiche promesse per individuare e prevenire le violazioni delle leggi federali antifrode. Lo scorso luglio, Boeing ha accettato di dichiararsi colpevole dell’accusa di frode invece di affrontare un processo pubblico potenzialmente lungo.