USA e Arabia Saudita siglano accordi storici da 600 miliardi di dollari: nasce una nuova era di cooperazione

Durante una storica visita in Arabia Saudita, Donald J. Trump ha annunciato un imponente pacchetto di investimenti del valore di 600 miliardi di dollari, volto a rafforzare i legami economici tra Washington e Riyadh. L’accordo, definito “trasformativo” da entrambe le parti, segna l’inizio di una nuova era dorata nelle relazioni bilaterali e promette ricadute economiche e occupazionali durature per le due nazioni. Tra le principali intese sottoscritte, spicca l’investimento di 20 miliardi di dollari da parte di DataVolt, azienda saudita specializzata in tecnologie avanzate, per la costruzione di centri dati e infrastrutture energetiche negli Stati Uniti. Parallelamente, colossi americani come Google, Oracle, Salesforce, AMD e Uber collaboreranno con DataVolt per sviluppare tecnologie innovative, con un impegno congiunto di 80 miliardi di dollari.

Anche il settore delle infrastrutture sarà protagonista: aziende statunitensi come Hill International, Jacobs, Parsons e AECOM parteciperanno alla realizzazione di megaprogetti sauditi tra cui il King Salman International Airport, King Salman Park e la futuristica Qiddiya City, generando 2 miliardi di dollari in esportazioni di servizi dagli Stati Uniti.

Altri importanti capitoli riguardano:

Vendita di turbine a gas e soluzioni energetiche da parte di GE Vernova (14,2 miliardi di dollari);

Fornitura di aerei Boeing 737-8 ad AviLease (4,8 miliardi di dollari);

Investimento da 5,8 miliardi di dollari nel settore sanitario, incluso uno stabilimento in Michigan per la produzione di soluzioni IV ad alta capacità.

Sono stati inoltre istituiti fondi settoriali per un valore complessivo di oltre 14 miliardi di dollari, orientati allo sviluppo energetico, aerospaziale e sportivo negli Stati Uniti.

L’accordo di difesa più grande della storia

Uno dei punti più significativi dell’intesa riguarda il settore della difesa. Gli Stati Uniti e l’Arabia Saudita hanno firmato il più grande accordo di vendite militari della storia, pari a 142 miliardi di dollari, comprendente sistemi avanzati per l’aviazione, la difesa missilistica, la sicurezza costiera, la modernizzazione delle forze di terra e la formazione militare. Più di una dozzina di aziende americane forniranno tecnologie all’avanguardia, con ampi programmi di supporto e addestramento per le forze saudite.

Collaborazioni scientifiche, culturali e spaziali

L’intesa non si limita all’ambito economico e militare. È stato firmato un accordo tra la NASA e l’Agenzia Spaziale Saudita per il lancio di un CubeSat saudita a bordo della missione Artemis II, con l’obiettivo di studiare le condizioni meteorologiche nello spazio. Inoltre, il Museo Nazionale di Arte Asiatica dello Smithsonian collaborerà con la Commissione Reale per AlUla per un’esposizione dedicata all’antica città di Dadan, mentre il National Zoo parteciperà alla conservazione del leopardo arabo.

Rafforzamento dei legami economici

Nel 2024, gli scambi commerciali tra i due Paesi hanno raggiunto i 25,9 miliardi di dollari, con un surplus commerciale per gli USA di 443 milioni. Gli investimenti diretti sauditi negli Stati Uniti hanno toccato i 9,5 miliardi di dollari, soprattutto nei settori trasporti, immobiliare e automotive. Un nuovo accordo per il trasporto aereo permetterà inoltre alle compagnie americane e saudite di operare con maggiore flessibilità nel trasporto cargo internazionale.

Una visione condivisa di prosperità

A 80 anni dall’incontro storico tra Re Abdulaziz Al Saud e il Presidente Franklin D. Roosevelt a bordo della USS Quincy, le due nazioni celebrano una partnership che si rinnova e si rafforza. Secondo Trump, l’accordo rappresenta “una vittoria per i lavoratori americani” e testimonia il successo della sua politica “America First”, volta a rilanciare l’industria, la sicurezza e l’occupazione statunitense.

“Questo è solo l’inizio – ha dichiarato Trump – stiamo costruendo un nuovo capitolo di prosperità condivisa con un alleato strategico nel cuore del Medio Oriente”.

Con questo accordo, Stati Uniti e Arabia Saudita pongono le basi per una collaborazione a lungo termine in settori vitali per la sicurezza globale, l’innovazione tecnologica e lo sviluppo sostenibile.