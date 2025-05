USA, clima e ambiente: il cambio di rotta sulle politiche energetiche di Trump

MeteoWeb

Dopo gli ingenti investimenti in energia pulita effettuati sotto l’ex Presidente Joe Biden, ora sembra che gli Stati Uniti stiano invertendo la rotta e incrementando le emissioni di gas serra. Da quando è entrato in carica a gennaio, il Presidente Donald Trump ha introdotto una vasta gamma di politiche volte ad aumentare la produzione di combustibili fossili, a frenare il settore delle energie rinnovabili e a tagliare i finanziamenti per la ricerca ambientale. Queste mosse hanno portato gli esperti a rivalutare le prospettive sulle emissioni di gas serra per gli Stati Uniti. Al momento dell’insediamento, il Presidente Donald Trump ha più volte richiamato “l’emergenza energetica” che stavano vivendo gli Stati Uniti, per fronteggiare la quale ha subito introdotto una serie di ordini esecutivi per riaprire terre e oceani a nuove attività di esplorazione di combustibili fossili, segnando quindi un’inversione di tendenza rispetto alle restrizioni introdotte sotto Biden.

Petrolio e gas

La produzione di petrolio e gas negli Stati Uniti era già salita a livelli record sotto il Presidente Biden, nonostante le restrizioni, e questo perché l’ex leader aveva cercato di allontanare la dipendenza dalla Russia a seguito dell’invasione dell’Ucraina. Tuttavia, Trump vuole spingere la produzione ancora più in alto, ribadendo ripetutamente il suo mantra: “drill, baby, drill“.

Trump ha sospeso molti progetti rinnovabili

Trump non solo ha spinto a tutta forza sui combustibili fossili, ma ha anche annunciato piani per limitare i progetti di energia rinnovabile, il che ha reso l’industria diffidente nei confronti di nuovi investimenti in energia pulita. A gennaio, Trump ha introdotto un ordine esecutivo sospendendo approvazioni, permessi e prestiti per tutti i progetti di energia eolica sia onshore che offshore, una mossa che sta attualmente affrontando azioni legali da 18 Stati. Trump ha anche interrotto lo sviluppo del parco eolico offshore Empire Wind 1 a New York ad aprile, per il quale potrebbe anche affrontare azioni legali dalla major energetica norvegese Equinor.

Tagliati i finanziamenti all’EPA

L’amministrazione Trump ha tagliato i finanziamenti per una serie di iniziative ambientali, agenzie governative e progetti di ricerca. A maggio, il governo ha annunciato piani per una significativa riorganizzazione dell’Environmental Protection Agency (EPA), suggerendo importanti tagli al personale, in particolare nel braccio di ricerca scientifica dell’EPA. Il personale potrebbe scendere a livelli che non si vedevano dai tempi di Ronald Reagan negli anni ’80.

L’amministrazione Trump ha anche proposto di tagliare miliardi di dollari in finanziamenti federali il prossimo anno per una serie di progetti, tra cui le energie rinnovabili e i caricabatterie per veicoli elettrici, nonché di interrompere i programmi volti ad affrontare i cambiamenti climatici, come parte di una richiesta più ampia di tagliare 163 miliardi di dollari nella spesa federale del 2026.

Ad oggi, Trump ha intrapreso 145 azioni iniziali per invertire le normative ambientali e promuovere l’uso di combustibili fossili. Queste mosse dovrebbero dunque contribuire a un aumento delle emissioni di gas serra negli Stati Uniti sotto l’amministrazione Trump, rispetto alla diminuzione vista sotto Biden.

Produzione di greggio

Molte di queste azioni richiederanno ulteriore attenzione per essere messe in pratica, ma in ogni caso si prevede che gli Stati Uniti aumenteranno la loro produzione di greggio a 15 milioni di barili al giorno dagli attuali 13,5 milioni di barili al giorno, secondo le previsioni di Rystad Energy. L’Agenzia Internazionale dell’Energia (IEA) ha ripetutamente affermato che per raggiungere gli obiettivi di riscaldamento globale, i Paesi non devono approvare nuovi progetti di combustibili fossili.

Senza considerare che gli Stati Uniti importano anche petrolio: circa il 60% del greggio che passa attraverso le raffinerie statunitensi viene estratto negli USA. Tuttavia, le raffinerie americane utilizzano molti tipi diversi di greggio, alcuni dei quali provengono dalle importazioni. Quasi il 70% proviene da Canada (60%) e Messico (7%). La quantità di greggio processata dalle raffinerie statunitensi supera infatti di gran lunga la produzione nazionale. Gli Stati Uniti stanno producendo una quantità record di petrolio (circa 13,4 milioni di barili al giorno), mentre le raffinerie statunitensi necessitano di circa 16,5 milioni di barili al giorno per mantenere gli attuali livelli di produzione (circa il 90% di utilizzo).

L’EIA prevede un aumento dell’1% delle emissioni di CO 2 nel 2025 legate al carbone

L’Amministrazione per le informazioni sull’energia degli Stati Uniti (EIA) prevede che “le emissioni di anidride carbonica (CO 2 ) relative all’energia negli Stati Uniti aumenteranno dell’1% nel 2025, seguite da una diminuzione dell’1% tornando ai livelli del 2024 nel 2026″. L’EIA prevede che “il carbone, i prodotti petroliferi e il gas naturale contribuiscano tutti ai cambiamenti nelle emissioni del 2025 e del 2026. Le emissioni di carbone costituiscono la maggior parte dell’aumento totale delle emissioni nel 2025 e la maggior parte della diminuzione nel 2026. Questi cambiamenti sono associati alla generazione di elettricità a carbone, che prevediamo aumenterà del 6% nel 2025 e diminuirà del 9% nel 2026”.

Rhodium Group prevede che “l’annullamento dell’azione esecutiva sul clima e l’abrogazione delle politiche energetiche e fiscali che sono state migliorate ed ampliate attraverso l’Inflation Reduction Act (IRA) a partire dal 2025 potrebbero aumentare i costi energetici medi delle famiglie fino a 489 dollari all’anno nel 2035, aumentare la dipendenza dal petrolio e dal gas importati, portare i livelli di emissioni di gas serra dal 24 al 36% più alti rispetto alla politica attuale nel 2035 e rischiare livelli sostanziali di investimenti privati”.

USA, il governo punta ad importanti tagli al clima e all’energia pulita

I parlamentari della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti hanno presentato un piano per eliminare gradualmente i crediti d’imposta per l’energia pulita, tagliare la spesa per i veicoli elettrici e le energie rinnovabili e recuperare altri fondi legati al clima. La Commissione per l’Energia e il Commercio della Camera ha presentato una proposta, che sarà votata oggi, che raccoglierebbe 6,5 miliardi di dollari dall’abrogazione delle disposizioni relative al clima dell’Inflation Reduction Act dell’amministrazione Biden.

Nel frattempo, come si legge in un documento pubblicato ieri, il comitato “Ways and Means” della Camera ha proposto l’eliminazione graduale o la cancellazione di diversi crediti d’imposta previsti dalla legge sul clima dell’ex Presidente Biden, tra cui la fine di un credito al consumo per l’acquisto di veicoli elettrici e un credito d’imposta per i miglioramenti dell’efficienza energetica domestica, oltre che l’eliminazione graduale di vari sussidi chiave per l’energia pulita con scadenza entro il 2031.

I gruppi che rappresentano l’industria solare ed eolica hanno affermato che le misure causerebbero perdite di posti di lavoro negli Stati Uniti e sarebbero in contrasto con l’obiettivo di Trump di espandere le fonti energetiche nazionali. “Mentre le aziende americane chiedono più energia per competere con i nostri avversari e i consumatori si rivolgono all’energia pulita per tutelarsi dall’aumento dei prezzi dell’elettricità, queste proposte mineranno gli sforzi del nostro Paese per realizzare il programma di supremazia energetica del Presidente Trump”, ha dichiarato Abigail Ross Hopper, presidente della Solar Energy Industries Association, la principale associazione di categoria del settore solare. Hopper ha osservato che il settore ha investito miliardi di dollari negli Stati che hanno eletto Trump.

Trump aveva condotto la campagna elettorale promettendo di porre fine al sostegno governativo ai veicoli elettrici e di smantellare gli sforzi di Biden per combattere il riscaldamento globale, sostenendo che le misure sono inutili e dannose per le case automobilistiche, le trivellazioni e le attività minerarie. Il tycoon spera inoltre che il suo primo bilancio da quando è tornato alla carica mantenga le promesse di ridurre la burocrazia federale.

I tagli proposti dalla commissione fiscale della Camera includono una rapida eliminazione graduale dei crediti d’imposta “technology neutral” 45Y per l’eolico, il solare e altre fonti di energia pulita, tra cui tecnologie sostenute dai Repubblicani, come il nucleare e il geotermico. I crediti – che in precedenza non avevano scadenza – passerebbero gradualmente dall’80% per un impianto entrato in funzione durante l’anno solare 2029 al 60% entro il 2030, al 40% entro il 2031 e a zero dopo il 2031. Secondo la bozza proposta, anche la trasferibilità – una disposizione dell’Inflation Reduction Act del 2022 che consentiva agli sviluppatori di vendere i propri crediti d’imposta e utilizzare i fondi per finanziare la costruzione dei propri progetti – verrebbe eliminata.

Nel frattempo, i crediti d’imposta per la cattura e il sequestro del carbonio e per la cattura diretta dall’aria, noti come 45Q e favoriti dall’industria petrolifera e del gas, sono rimasti per lo più intatti, con alcune limitazioni alla proprietà straniera dei progetti. La proposta prevede anche un credito d’imposta per il carburante sostenibile per l’aviazione, in risposta all’interesse dei produttori di biocarburanti di espandere i propri mercati.