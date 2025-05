USA, CNN: è stato Trump a chiedere il nuovo Air Force One al Qatar

MeteoWeb

Secondo quanto riportato dalla CNN, sarebbe stata l’amministrazione Trump, a chiedere al Qatar un Boeing 747 da usare temporaneamente come Air Force One. Ciò contraddice la versione del presidente USA, secondo cui l’aereo sarebbe stato offerto in dono dall’emirato. Dopo l’insediamento di Trump nel gennaio 2017, Boeing ha informato il Pentagono che i nuovi Air Force One non sarebbero stati pronti prima di 2 anni. Non volendo aspettare, Trump ha incaricato l’inviato Steve Witkoff di cercare un aereo disponibile nell’immediato. Tra i potenziali venditori individuati da Boeing figurava il Qatar, che si è mostrato disponibile alla vendita quando il Pentagono ha espresso interesse. Le trattative iniziali riguardavano un leasing da circa 400 milioni di dollari. Tuttavia, Trump ha presentato pubblicamente l’accordo come un dono da parte della famiglia reale qatariota, definendolo un “regalo” e un “gesto” di amicizia. Ha sostenuto anche che l’aereo sarebbe servito da sostituto temporaneo dell’Air Force One e, in seguito, sarebbe stato destinato alla sua futura biblioteca presidenziale. La versione di Trump è quindi messa in dubbio dalle ricostruzioni giornalistiche, che indicano un’iniziativa statunitense e non un’offerta spontanea da parte del Qatar.