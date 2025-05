USA in attesa del caldo estremo: record storici in Texas con i primi +40°C

MeteoWeb

Dopo le violente ondate di maltempo che hanno flagellato diverse aree dello stato, il Texas si prepara ora ad affrontare un’ondata di caldo anticipata e potenzialmente storica. Tra martedì 13 e venerdì 16 maggio, il cuore dello stato – comprese città come Austin, San Antonio e Dallas – potrebbe registrare le temperature più alte mai osservate così presto nell’anno.

Il caldo arriva con settimane d’anticipo: scatta l’allerta per milioni di residenti

Un poderoso anticiclone, in rapido consolidamento sulla regione centro-meridionale degli Stati Uniti, sta innescando una classica configurazione atmosferica da “cupola di calore” (heat dome), responsabile della compressione e riscaldamento dell’aria al suolo. Questo meccanismo, unito alla totale assenza di precipitazioni, farà letteralmente lievitare i termometri in numerose città texane, generando condizioni anomale per la prima metà di maggio.

Temperature previste in dettaglio: rischio record per diverse città

Le previsioni emesse dal National Weather Service parlano chiaro: in alcune aree, i valori massimi potrebbero avvicinarsi o superare i record assoluti di maggio, con differenze di 3–4°C rispetto alle medie storiche. Vediamo la situazione più nel dettaglio:

San Antonio si prepara a raggiungere 39–40,5°C già tra martedì e giovedì. Se confermate, queste cifre rappresenterebbero la temperatura più alta mai registrata nella città prima del mese di giugno .

si prepara a raggiungere già tra martedì e giovedì. Se confermate, queste cifre rappresenterebbero . Austin : massime previste tra 39 e 39,5°C , vicinissime al record storico mensile di 40°C . Il record potrebbe essere superato .

: massime previste tra , vicinissime al record storico mensile di . . Dallas : punte fino a 38°C , sotto al record di maggio ( 42°C ), ma comunque anomale.

: punte fino a , sotto al record di maggio ( ), ma comunque anomale. Lufkin e Nacogdoches: previste massime di 34–35°C, a rischio record centenari.

Un caldo precoce e pericoloso: perché questa ondata è diversa

Ciò che rende particolarmente preoccupante questa ondata di caldo non è solo l’intensità, ma anche la tempistica. Secondo gli esperti, il corpo umano non è ancora adattato a temperature così elevate a maggio. Di conseguenza, i rischi sanitari aumentano, specialmente per anziani, bambini e persone fragili.

Il Servizio Meteorologico Nazionale raccomanda di evitare le attività all’aperto nelle ore più calde e di bere molta acqua. Alcuni comuni stanno predisponendo centri di raffreddamento per i più vulnerabili.

Ondata di calore prolungata: quando finirà?

Secondo le attuali previsioni, l’alta pressione dovrebbe persistere almeno fino al weekend, con un possibile attenuamento solo a partire da domenica 18 maggio. Tuttavia, si prevede solo un modesto calo delle temperature, e il caldo potrebbe restare protagonista anche nella seconda metà del mese.

Tabella comparativa: temperature previste e record storici di maggio

Città Record maggio Temperature previste Record a rischio? Austin 40°C 39–39,5°C Sì, molto probabile San Antonio ~40,5°C (stimato) 39–40,5°C Sì, possibile nuovo primato precoce Dallas 42°C Fino a 38°C No, ma valori anomali Lufkin/Nacogdoches 34–34,5°C 34–35°C Sì, record centenari in bilico

Il Texas come cartina tornasole della nuova variabilità climatica

Questa ondata di caldo precoce e intensa è solo l’ultimo esempio di un clima che cambia rapidamente, con estremi sempre più ravvicinati: dalle alluvioni e i tornado di aprile, al caldo record di maggio. Il Texas, come spesso accade, si ritrova ad essere un indicatore anticipato delle nuove dinamiche climatiche che potrebbero diventare la norma nei prossimi anni.

Prepararsi al caldo estremo non è più solo una questione estiva, ma una sfida anche per la primavera.