USA, annunciate nuove sanzioni all’Iran per attività legate al nucleare

Il Dipartimento di Stato americano ha annunciato nuove sanzioni contro tre cittadini iraniani e un’entità, sempre iraniana, con legami con l’Organizzazione per l’innovazione e la ricerca difensiva di Teheran. Tutti gli individui colpiti dalle misure, si legge in una nota, “sono coinvolti in attività che contribuiscono materialmente, o rischiano di contribuire materialmente, alla proliferazione delle armi di distruzione di massa”. “L’Iran continua ad ampliare principalmente il suo programma nucleare e a svolgere attività di ricerca e sviluppo”, scrive il Dipartimento di Stato nel giorno in cui Donald Trump ha detto di ritenere che “l’Iran si stava comportando in maniera intelligente”.