USA, la proposta dell’EPA: piano per eliminare i limiti ai gas serra delle centrali a carbone

L’Agenzia per la Protezione Ambientale degli Stati Uniti (EPA) ha elaborato un piano per eliminare tutti i limiti ai gas serra provenienti dalle centrali elettriche a carbone e gas negli Stati Uniti. Lo riportava il New York Times sabato scorso, citando alcuni documenti interni dell’agenzia. L’EPA, nella sua proposta di regolamento, sostenendo che l’anidride carbonica e gli altri gas serra provenienti dalle centrali elettriche che bruciano combustibili fossili “non contribuiscono in modo significativo all’inquinamento pericoloso” o al cambiamento climatico, poiché rappresentano una quota ridotta e in calo delle emissioni globali. L’EPA ha detto anche che l’eliminazione di queste emissioni non avrebbe alcun effetto significativo sulla salute e sul benessere pubblico.

Secondo l’ONU, i combustibili fossili sono di gran lunga le maggiori responsabilità del riscaldamento globale, rappresentando oltre il 75% delle emissioni globali di gas serra e quasi il 90% delle emissioni di anidride carbonica. In risposta all’articolo del NYT, l’EPA ha dichiarato di stare elaborando una proposta di regolamento. “Molti hanno espresso preoccupazione per il fatto che la sostituzione del conto normale da parte dell’ultima amministrazione sia altrettanto eccessiva e un tentativo di bloccare la produzione di energia elettrica a prezzi accessibili e affidabili negli Stati Uniti, aumentando i prezzi per le famiglie americane e aumentando la dipendenza del Paese da fonti di energia straniere”, ha dichiarato un portavoce dell’agenzia. “Nell’ambito di questa riconsiderazione, l’EPA sta elaborando una proposta di norma, che sarà pubblicata una volta completata la revisione interagenzia e firmata dall’amministratore”.

I dettagli

Il governo degli Stati Uniti, sotto la guida del presidente Donald Trump, si è mosso rapidamente per eliminare tutte le spese federali relative agli sforzi per contrastare i cambiamenti climatici e qualsiasi regolamentazione volta ad affrontare le emissioni di gas serra nell’ambito del suo impegno a sostenere le attività petrolifere, del gas e minerarie. Giovedì scorso la Camera dei Rappresentanti USA ha avanzato la proposta di legge di Trump su tasse e spesa, che potrebbe porre fine ai numerosi sussidi per l’energia verde che hanno sostenuto il settore delle rinnovabili. Il pacchetto di bilancio di Trump eliminerebbe i finanziamenti istituiti dall’amministrazione dell’ex presidente Joe Biden attraverso l’Inflation Reduction Act e abrogherebbe le sovvenzioni destinate a ridurre l’inquinamento atmosferico, le emissioni di gas serra o l’acquisto di veicoli pesanti elettrici. Il rapporto del NYT aggiunge che l’EPA ha inviato la bozza alla Casa Bianca per la revisione il 2 maggio, e che potrebbe subire modifiche prima della sua pubblicazione ufficiale e della possibilità per il pubblico di esprimere commenti, probabilmente a giugno.