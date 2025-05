USA, riforma sui vaccini: Kennedy Jr. impone test con placebo

MeteoWeb

Il segretario alla Salute degli Stati Uniti, Robert F. Kennedy Jr., ha annunciato una svolta nei protocolli di sperimentazione dei vaccini: d’ora in poi, tutti i nuovi vaccini dovranno essere testati con trial controllati e l’uso di placebo, come soluzione salina. Il Dipartimento della Salute (HHS) ha definito la misura “una rottura netta con il passato”, volta ad aumentare la trasparenza sui prodotti medici.

Tuttavia, la riforma ha già sollevato critiche. Alcuni esperti, tra cui William Moss della Johns Hopkins University, avvertono che l’uso di placebo potrebbe essere eticamente problematico se esistono già vaccini efficaci, come per morbillo, parotite e rosolia. Inoltre, The Hill ha sottolineato che il Dipartimento non ha ancora chiarito come la nuova linea verrà applicata, limitandosi a dichiarare che ogni caso sarà valutato individualmente.

