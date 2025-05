USA e Russia discutono su come ripristinare le forniture di gas all’Europa

MeteoWeb

Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sta spingendo per la pace in Ucraina, aumentando le prospettive di un disgelo nei rapporti sul gas, riporta Reuters. Fonti vicine ai colloqui bilaterali hanno affermato che ritagliarsi un ruolo rinnovato per Mosca nel mercato del gas dell’Unione Europea potrebbe contribuire a consolidare un accordo di pace con il Presidente russo Vladimir Putin. Sebbene gran parte dell’Europa abbia cercato fonti alternative di approvvigionamento, alcuni acquirenti sono rimasti e, secondo i funzionari del settore, altri potrebbero tornare, una volta raggiunto un accordo di pace.

Per quanto riguarda la Russia, nulla ha colpito la sua economia più duramente della perdita di gran parte del mercato europeo del gas tre anni fa. Ora fornisce il 19% della domanda europea, in calo rispetto al 40% precedente, ed è costituito principalmente da gas naturale liquefatto (GNL) e in parte trasportato attraverso la Turchia lungo il gasdotto TurkStream.

Il coinvolgimento di Washington nel ripristino delle vendite di gas potrebbe aiutare Mosca a superare l’opposizione politica in gran parte d’Europa. Il coinvolgimento degli Stati Uniti andrebbe anche a vantaggio di Washington, garantendole visibilità, e forse un certo controllo, sulla quantità di gas russo che ritorna in Europa, hanno affermato due fonti diplomatiche e una della Casa Bianca.

Dal 2022, l’Europa si è rivolta ad altri fornitori di gas, tra cui le esportazioni statunitensi di gas naturale liquefatto (GNL).

L’inviato statunitense Steve Witkoff e l’inviato per gli investimenti di Putin, Kirill Dmitriev, hanno avuto colloqui sul gas nell’ambito dei colloqui di pace con l’Ucraina, hanno riferito due delle otto fonti.

Il portavoce di Witkoff si è rifiutato di commentare quando gli è stato chiesto se avesse discusso la questione delle esportazioni di gas russo verso l’Europa.

“Attualmente non ci sono discussioni in corso”, ha dichiarato il Fondo russo per gli investimenti diretti, guidato da Dmitriev, in una dichiarazione a Reuters.

Gazprom prenderebbe in considerazione la vendita di gas all’Europa se un nuovo proprietario assumesse il controllo della rete del gas tra Russia ed Europa, ha dichiarato ad aprile il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov alla rivista francese Le Point. Sulla rotta che attraversa il Mar Baltico, Gazprom controlla i due gasdotti gemelli Nord Stream 1 e 2, supportati da società europee che ne detengono delle quote. Mosca è pronta a commerciare il suo gas e sa che alcuni Paesi europei vogliono ancora acquistarlo, ha dichiarato Peskov in un’intervista a Le Point. “C’è un venditore di gas, ci sono potenziali acquirenti“, ha dichiarato Peskov ai giornalisti ad aprile.

Tra i Paesi che continuano ad acquistare ci sono Ungheria e Slovacchia, che ricevono gas attraverso il gasdotto TurkStream. Belgio, Francia, Paesi Bassi e Spagna ricevono GNL dalla russa Novatek con contratti a lungo termine.

Riguardo alle modalità di coinvolgimento degli americani, cinque fonti hanno affermato che i colloqui finora hanno discusso della possibilità che investitori statunitensi acquisiscano quote nel gasdotto Nord Stream che collega Russia e Germania, o nel gasdotto che attraversa l’Ucraina, o nella stessa Gazprom. Anche le società statunitensi potrebbero fungere da acquirenti, acquistando gas da Gazprom e trasportandolo in Europa, inclusa la Germania, hanno affermato le fonti. Due fonti hanno affermato che i colloqui diplomatici con potenziali investitori statunitensi hanno anche preso in considerazione l’idea di un acquirente statunitense che acquisti gas russo e lo esporti in Europa, al fine di attenuare l’opposizione politica europea alla ripresa delle forniture. BlackRock, Vanguard e Capital Group detengono ciascuna una partecipazione dell’1-2% in Gazprom.

L’opposizione dell’Europa

Il Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha espresso la sua opposizione al ritorno alle forniture energetiche russe. “Alcuni continuano a dire che dovremmo riaprire il rubinetto del gas e del petrolio russi. Sarebbe un errore di portata storica e non lo permetteremmo mai“, ha dichiarato durante una seduta del Parlamento Europeo il 7 maggio. “La Russia ha dimostrato, più e più volte, di non essere un fornitore affidabile”.

Bruxelles intende vietare i nuovi accordi sul gas russo entro la fine del 2025 e vietare le importazioni previste dagli accordi esistenti entro la fine del 2027. Il piano, che sarà discusso il mese prossimo, richiederebbe l’approvazione del Parlamento europeo e della maggioranza degli Stati membri. Ungheria e Slovacchia hanno espresso la loro opposizione.

Gli USA tra Russia e Ucraina

Trump ha affermato di sperare in un accordo di pace con l’Ucraina a breve e di aspettarsi che questo apra la strada a Russia e Ucraina per fare grandi affari con gli Stati Uniti.

La Russia è pronta a riavviare immediatamente le esportazioni di gas verso l’Europa se ci sarà la volontà politica di farlo, ha affermato Putin.

Il 30 aprile, Kiev e Washington hanno firmato un accordo minerario tra Stati Uniti e Ucraina che include tutte le risorse naturali e le infrastrutture di proprietà del governo ucraino, ma non hanno menzionato esplicitamente il gasdotto.

“Se questo livello di impegno tra Russia e Stati Uniti continua, è molto probabile che ci sarà una ripresa dei flussi di gas russo… con il coinvolgimento di intermediari statunitensi”, ha affermato una persona a conoscenza delle discussioni. Gazprom, desiderosa di rilanciare le sue vendite in Europa, sta valutando la possibilità di offrire ai clienti tedeschi contratti a breve termine di 24 mesi e forti sconti sui prezzi, secondo quanto riferito da due fonti.

Tradizionalmente, l’azienda ha chiesto agli acquirenti di firmare contratti della durata di decenni, hanno osservato due fonti.

Ostacoli

Tuttavia, l’UE rimane ampiamente contraria e ci sono altri ostacoli da superare. Numerosi procedimenti legali pendono per violazioni di contratti preesistenti.

I gasdotti Nord Stream sono stati danneggiati in un attacco di sabotaggio nel settembre 2022. Tre dei quattro gasdotti si sono rotti, lasciandone solo uno ancora in grado di pompare gas.

Anche la guerra in Ucraina ha cambiato la situazione, con attacchi russi che hanno danneggiato i gasdotti che attraversano l’Ucraina, sebbene la principale via di transito rimanga funzionante.

Una questione più tecnica è che il Nord Stream 2 non ha mai ricevuto l’approvazione del governo tedesco per iniziare a inviare gas in Germania, ha osservato un portavoce del Ministero dell’Economia e dell’Energia tedesco, rifiutandosi di commentare ulteriormente.